https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030241826.html
Правящие партии Румынии сохраняют русофобскую позицию, заявил посол
Правящие партии Румынии сохраняют русофобскую позицию, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025
Правящие партии Румынии сохраняют русофобскую позицию, заявил посол
Правящие политические силы Румынии демонстрируют устойчивый консенсус в русофобской позиции, заявил в интервью РИА Новости посол России в Румынии Владимир... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:57:00+03:00
2025-07-20T09:57:00+03:00
2025-07-20T09:57:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Правящие политические силы Румынии демонстрируют устойчивый консенсус в русофобской позиции, заявил в интервью РИА Новости посол России в Румынии Владимир Липаев. "Среди находящихся у власти политических партий сохраняется устойчивый русофобский консенсус. В условиях жесткой политической цензуры донести до населения альтернативную точку зрения – дело непростое, а порой и опасное", - сказал Липаев. Дипломат отметил, что любые критические высказывания в адрес официального курса сразу клеймятся как "пророссийские", а их авторы объявляются "агентами Кремля".
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в мире, россия, румыния
Правящие партии Румынии сохраняют русофобскую позицию, заявил посол
Липаев: правящие силы Румынии сохраняют консенсус в русофобской позиции