https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030234191.html
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол
В дипмиссии России в Румынии фиксируют устойчивый рост интереса к получению виз среди граждан страны, разделяющих российские традиционные ценности, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:26:00+03:00
2025-07-20T08:26:00+03:00
2025-07-20T08:26:00+03:00
в мире
румыния
россия
евросоюз
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc71a8e968c4addcdd2b06afa09cf87.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В дипмиссии России в Румынии фиксируют устойчивый рост интереса к получению виз среди граждан страны, разделяющих российские традиционные ценности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир Липаев."Мы наблюдаем устойчивый рост интереса румынских граждан к получению виз по данной программе. Еженедельно в посольство поступает около десятка телефонных звонков и писем с просьбой разъяснить порядок получения таких виз", - сказал Липаев.Дипломат отметил, что обращаются люди разных возрастов и уровней образования, которых объединяет неприятие навязываемых ЕС неолиберальных установок, противоречащих православным ценностям.Румыния остается одной из самых религиозных стран ЕС, где более 86% населения исповедуют православие. В последние годы в стране усилились дискуссии о сохранении традиционных ценностей на фоне давления со стороны Брюсселя.
https://ria.ru/20250720/zapad-2030230325.html
румыния
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10b6dd8d49105a22b97dc07f0252fe43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, россия, евросоюз, брюссель
В мире, Румыния, Россия, Евросоюз, Брюссель
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол
Дипмиссия РФ в Румынии видит устойчивый рост интереса к российским визам