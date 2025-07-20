https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030234191.html

В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол

В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025

В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол

В дипмиссии России в Румынии фиксируют устойчивый рост интереса к получению виз среди граждан страны, разделяющих российские традиционные ценности, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:26:00+03:00

2025-07-20T08:26:00+03:00

2025-07-20T08:26:00+03:00

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румыния

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В дипмиссии России в Румынии фиксируют устойчивый рост интереса к получению виз среди граждан страны, разделяющих российские традиционные ценности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир Липаев."Мы наблюдаем устойчивый рост интереса румынских граждан к получению виз по данной программе. Еженедельно в посольство поступает около десятка телефонных звонков и писем с просьбой разъяснить порядок получения таких виз", - сказал Липаев.Дипломат отметил, что обращаются люди разных возрастов и уровней образования, которых объединяет неприятие навязываемых ЕС неолиберальных установок, противоречащих православным ценностям.Румыния остается одной из самых религиозных стран ЕС, где более 86% населения исповедуют православие. В последние годы в стране усилились дискуссии о сохранении традиционных ценностей на фоне давления со стороны Брюсселя.

https://ria.ru/20250720/zapad-2030230325.html

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в мире, румыния, россия, евросоюз, брюссель