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В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025
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08:26 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030234191.html
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол
В дипмиссии России в Румынии фиксируют устойчивый рост интереса к получению виз среди граждан страны, разделяющих российские традиционные ценности, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:26:00+03:00
2025-07-20T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В дипмиссии России в Румынии фиксируют устойчивый рост интереса к получению виз среди граждан страны, разделяющих российские традиционные ценности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир Липаев."Мы наблюдаем устойчивый рост интереса румынских граждан к получению виз по данной программе. Еженедельно в посольство поступает около десятка телефонных звонков и писем с просьбой разъяснить порядок получения таких виз", - сказал Липаев.Дипломат отметил, что обращаются люди разных возрастов и уровней образования, которых объединяет неприятие навязываемых ЕС неолиберальных установок, противоречащих православным ценностям.Румыния остается одной из самых религиозных стран ЕС, где более 86% населения исповедуют православие. В последние годы в стране усилились дискуссии о сохранении традиционных ценностей на фоне давления со стороны Брюсселя.
https://ria.ru/20250720/zapad-2030230325.html
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в мире, румыния, россия, евросоюз, брюссель
В мире, Румыния, Россия, Евросоюз, Брюссель
В Румынии растет интерес к получению российских виз, заявил посол

Дипмиссия РФ в Румынии видит устойчивый рост интереса к российским визам

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В дипмиссии России в Румынии фиксируют устойчивый рост интереса к получению виз среди граждан страны, разделяющих российские традиционные ценности, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир Липаев.
"Мы наблюдаем устойчивый рост интереса румынских граждан к получению виз по данной программе. Еженедельно в посольство поступает около десятка телефонных звонков и писем с просьбой разъяснить порядок получения таких виз", - сказал Липаев.
Дипломат отметил, что обращаются люди разных возрастов и уровней образования, которых объединяет неприятие навязываемых ЕС неолиберальных установок, противоречащих православным ценностям.
Румыния остается одной из самых религиозных стран ЕС, где более 86% населения исповедуют православие. В последние годы в стране усилились дискуссии о сохранении традиционных ценностей на фоне давления со стороны Брюсселя.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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