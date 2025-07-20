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"Навредили себе". Такер Карлсон раскрыл шокирующую правду о России - РИА Новости, 20.07.2025
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19:40 20.07.2025 (обновлено: 22:58 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/rossiya-2030298760.html
"Навредили себе". Такер Карлсон раскрыл шокирующую правду о России
"Навредили себе". Такер Карлсон раскрыл шокирующую правду о России - РИА Новости, 20.07.2025
"Навредили себе". Такер Карлсон раскрыл шокирующую правду о России
США, вводя санкции, недооценили способность российской экономики к адаптации и сделали хуже только себе, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:40:00+03:00
2025-07-20T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. США, вводя санкции, недооценили способность российской экономики к адаптации и сделали хуже только себе, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью немецкому изданию Bild."У США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли. &lt;…&gt; Мы недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации", — подчеркнул он.Бывший ведущий телеканала Fox News отметил, что США ввели против Москвы санкции, отключили российские банки от SWIFT, но "в конечном итоге навредили себе больше, чем России".В четверг аналитики Bloomberg в статье, озаглавленной "Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией", написали, что рост цен в России в июне значительно замедлился, что свидетельствует о результативности усилий Центробанка. По мнению издания, заметное замедление роста цен в июне стало первым серьезным признаком, что усилия Банка России принесли плоды после продолжительного периода жесткой денежной политики.На Финансовом конгрессе Банка России в начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление инфляции в стране проходит быстрее, чем ожидал регулятор.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250720/putin-2030279913.html
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в мире, россия, сша, москва, такер карлсон, эльвира набиуллина, swift, экономика, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Эльвира Набиуллина, SWIFT, Экономика, Санкции в отношении России
"Навредили себе". Такер Карлсон раскрыл шокирующую правду о России

Карлсон: США навредили себе, недооценив способности российской экономики

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. США, вводя санкции, недооценили способность российской экономики к адаптации и сделали хуже только себе, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью немецкому изданию Bild.
США остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой мы ее себе представляли. <…> Мы недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, российской цивилизации", — подчеркнул он.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Вчера, 16:21
Бывший ведущий телеканала Fox News отметил, что США ввели против Москвы санкции, отключили российские банки от SWIFT, но "в конечном итоге навредили себе больше, чем России".
В четверг аналитики Bloomberg в статье, озаглавленной "Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией", написали, что рост цен в России в июне значительно замедлился, что свидетельствует о результативности усилий Центробанка. По мнению издания, заметное замедление роста цен в июне стало первым серьезным признаком, что усилия Банка России принесли плоды после продолжительного периода жесткой денежной политики.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России
Вчера, 13:33
На Финансовом конгрессе Банка России в начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление инфляции в стране проходит быстрее, чем ожидал регулятор.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В США заявили о поворотном моменте после ультиматума Трампа в адрес России
Вчера, 11:13
 
В миреРоссияСШАМоскваТакер КарлсонЭльвира НабиуллинаSWIFTЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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