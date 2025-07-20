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Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви - РИА Новости, 20.07.2025
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как посетила службу в одной из российских церквей, и отметила... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:51:00+03:00
2025-07-20T14:51:00+03:00
2025-07-20T14:51:00+03:00
религия
австрия
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общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как посетила службу в одной из российских церквей, и отметила царящую там безмятежную атмосферу. "Сегодня один из моих котов, Хан Касим, настоял на том, чтобы присоединиться к службе в нашей прекрасной старинной церкви, построенной в 1820-х годах. Пожилые женщины с теплыми улыбками приветствовали игривого посетителя с четырьмя лапками. Это Россия! Я тоже чувствую себя желанной, несмотря на то, что я немногое понимаю в этой службе, но здесь царит атмосфера безмятежности, которая неизвестна церкви там, откуда приехала я", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
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австрия, россия, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, общество
Религия, Австрия, Россия, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Общество
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: в российской церкви царит атмосфера безмятежности