Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:51 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rossiya-2030268920.html
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви - РИА Новости, 20.07.2025
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как посетила службу в одной из российских церквей, и отметила... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:51:00+03:00
2025-07-20T14:51:00+03:00
религия
австрия
россия
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_758b20c151b4457fd6f92be8853640d6.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как посетила службу в одной из российских церквей, и отметила царящую там безмятежную атмосферу. "Сегодня один из моих котов, Хан Касим, настоял на том, чтобы присоединиться к службе в нашей прекрасной старинной церкви, построенной в 1820-х годах. Пожилые женщины с теплыми улыбками приветствовали игривого посетителя с четырьмя лапками. Это Россия! Я тоже чувствую себя желанной, несмотря на то, что я немногое понимаю в этой службе, но здесь царит атмосфера безмятежности, которая неизвестна церкви там, откуда приехала я", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250707/rozhdestvo-2027647786.html
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895596905_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_aa89e41f1c505d453795b31a1f4cac55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австрия, россия, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, общество
Религия, Австрия, Россия, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Общество
Экс-глава МИД Австрии рассказала о службе в российской церкви

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: в российской церкви царит атмосфера безмятежности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о том, как посетила службу в одной из российских церквей, и отметила царящую там безмятежную атмосферу.
"Сегодня один из моих котов, Хан Касим, настоял на том, чтобы присоединиться к службе в нашей прекрасной старинной церкви, построенной в 1820-х годах. Пожилые женщины с теплыми улыбками приветствовали игривого посетителя с четырьмя лапками. Это Россия! Я тоже чувствую себя желанной, несмотря на то, что я немногое понимаю в этой службе, но здесь царит атмосфера безмятежности, которая неизвестна церкви там, откуда приехала я", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
Икона Рождество Иоанна Предтечи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Священник рассказал о значении Рождества Иоанна Предтечи
7 июля, 13:07
 
РелигияАвстрияРоссияКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала