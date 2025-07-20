https://ria.ru/20250720/rossija-2030272267.html

Россия стала пятой среди основных поставщиков свинины в Китай

Россия стала пятой среди основных поставщиков свинины в Китай - РИА Новости, 20.07.2025

Россия стала пятой среди основных поставщиков свинины в Китай

Россия в июне заработала на экспорте свинины в Китай 10,3 миллиона долларов, став пятой среди основных поставщиков, следует из данных китайской таможни, которые РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:23:00+03:00

2025-07-20T15:23:00+03:00

2025-07-20T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия в июне заработала на экспорте свинины в Китай 10,3 миллиона долларов, став пятой среди основных поставщиков, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, российские компании в июне нарастили поставки свинины в денежном выражении на 13% месяц к месяцу - до максимальных с октября прошлого года 10,3 миллиона долларов. В то же время в физическом выражении экспорт подрос на 9% и составил 3,6 тысячи тонн. В результате Россия вошла в пятерку основных экспортеров свинины на китайский рынок в денежном выражении, однако в физическом занимает лишь десятую позицию. Среди стран с наиболее высокими доходами от экспорта свинины в июне также были Испания ($64,9 миллиона), Бразилия ($26,8 миллиона), Франция ($14 миллионов) и Нидерланды ($13,2 миллиона). В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Первая партия российской свинины прибыла в Китай в апреле 2024 года.

https://ria.ru/20250522/vino-2018383817.html

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россия, испания, бразилия, в мире, китай