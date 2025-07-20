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"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы - РИА Новости, 20.07.2025
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19:11 20.07.2025 (обновлено: 19:12 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/rosneft-2030295961.html
"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы
"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы - РИА Новости, 20.07.2025
"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы
"Роснефть" рассчитывает, что индийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:11:00+03:00
2025-07-20T19:12:00+03:00
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роснефть
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" рассчитывает, что индийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, заявила российская компания. &quot;Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии&quot;, – говорится в сообщении компании.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
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экономика, россия, индия, роснефть, евросоюз
Экономика, Россия, Индия, Роснефть, Евросоюз
"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы

Роснефть рассчитывает, что НПЗ Nayara Energy предпримет меры по защите интересов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль для перевозки топлива компании "Роснефть"
Автомобиль для перевозки топлива компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль для перевозки топлива компании "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" рассчитывает, что индийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, заявила российская компания.
«

"Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", – говорится в сообщении компании.

Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".
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