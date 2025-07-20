https://ria.ru/20250720/rosneft-2030295961.html

"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы

"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы - РИА Новости, 20.07.2025

"Роснефть" рассчитывает, что индийский НПЗ защитит свои интересы

"Роснефть" рассчитывает, что индийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:11:00+03:00

2025-07-20T19:11:00+03:00

2025-07-20T19:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Роснефть" рассчитывает, что индийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, заявила российская компания. "Рассчитываем, что Nayara Energy предпримет меры по защите законных интересов своих акционеров и потребителей, которые будут поддержаны правительствами России и Индии", – говорится в сообщении компании.Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. В его рамках введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого является "Роснефть".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, индия, роснефть, евросоюз