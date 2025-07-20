https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html

Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации

Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации - РИА Новости, 20.07.2025

Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации

Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:36:00+03:00

2025-07-20T09:36:00+03:00

2025-07-20T09:40:00+03:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Он отметил, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Кроме того, ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.Он также подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний, а перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.

https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество