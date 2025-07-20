https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации - РИА Новости, 20.07.2025
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:36:00+03:00
2025-07-20T09:36:00+03:00
2025-07-20T09:40:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587395_0:155:2853:1760_1920x0_80_0_0_1c6690b1f2181e8e1d0ba71c912c2ab2.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Он отметил, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Кроме того, ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.Он также подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний, а перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.
https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587395_151:0:2703:1914_1920x0_80_0_0_349be10afb855f9569b91187104d16b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Росавиация: авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Кроме того, ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.
Он также подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний, а перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.