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Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации - РИА Новости, 20.07.2025
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09:36 20.07.2025 (обновлено: 09:40 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации - РИА Новости, 20.07.2025
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:36:00+03:00
2025-07-20T09:40:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Он отметил, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Кроме того, ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.Он также подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний, а перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации

Росавиация: авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Аэропорт Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Кроме того, ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.
Он также подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов - это приоритет для всех без исключений компаний, а перевозчикам крайне важно в полном объеме соблюдать федеральные авиационные правила, регламентирующие в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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