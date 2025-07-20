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Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 20.07.2025
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09:29 20.07.2025 (обновлено: 09:39 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030239305.html
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 20.07.2025
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы
Сто тридцать четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:29:00+03:00
2025-07-20T09:39:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сто тридцать четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Минтранс России и Росавиация контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства... В период минувших ограничений (19-20 июля) на запасные аэродромы "ушли" 134 самолета: Шереметьево – 78, Внуково – 45, Домодедово – восемь, Жуковский – три", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы

Росавиация: 19-20 июля из-за ограничений 134 самолета ушли на запасные аэродромы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании
Самолет авиакомпании - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сто тридцать четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Минтранс России и Росавиация контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства... В период минувших ограничений (19-20 июля) на запасные аэродромы "ушли" 134 самолета: Шереметьево – 78, Внуково – 45, Домодедово – восемь, Жуковский – три", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Вчера, 09:36
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасность
 
 
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