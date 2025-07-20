https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030239305.html
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 20.07.2025
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы
Сто тридцать четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:29:00+03:00
2025-07-20T09:29:00+03:00
2025-07-20T09:39:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сто тридцать четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Минтранс России и Росавиация контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства... В период минувших ограничений (19-20 июля) на запасные аэродромы "ушли" 134 самолета: Шереметьево – 78, Внуково – 45, Домодедово – восемь, Жуковский – три", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность
Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы
Росавиация: 19-20 июля из-за ограничений 134 самолета ушли на запасные аэродромы