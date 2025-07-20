https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030239305.html

Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы

Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 20.07.2025

Во время ограничений 19-20 июля 134 самолета ушли на запасные аэродромы

Сто тридцать четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:29:00+03:00

2025-07-20T09:29:00+03:00

2025-07-20T09:39:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сто тридцать четыре самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Минтранс России и Росавиация контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства... В период минувших ограничений (19-20 июля) на запасные аэродромы "ушли" 134 самолета: Шереметьево – 78, Внуково – 45, Домодедово – восемь, Жуковский – три", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность