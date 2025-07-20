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Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан - РИА Новости, 20.07.2025
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Религия
 
19:58 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/religiya-2030301317.html
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан - РИА Новости, 20.07.2025
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в воскресенье с трехдневным первосвятительским визитом в Республику Татарстан, сообщили РИА Новости в РПЦ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:58:00+03:00
2025-07-20T19:58:00+03:00
религия
республика татарстан (татарстан)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в воскресенье с трехдневным первосвятительским визитом в Республику Татарстан, сообщили РИА Новости в РПЦ. "Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Республику Татарстан. Визит продлится три дня. В программе его пребывания - Божественная литургия в Казанском соборе в понедельник, освящение закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии, встречи с руководством Татарстанской митрополии и с прихожанами республики", - заявили РИА Новости в РПЦ.
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республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Религия, Республика Татарстан (Татарстан), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан

Патриарх Кирилл прибыл в Татарстан с трехдневным первосвятительским визитом

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в воскресенье с трехдневным первосвятительским визитом в Республику Татарстан, сообщили РИА Новости в РПЦ.
"Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Республику Татарстан. Визит продлится три дня. В программе его пребывания - Божественная литургия в Казанском соборе в понедельник, освящение закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии, встречи с руководством Татарстанской митрополии и с прихожанами республики", - заявили РИА Новости в РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает праздничную литургию на помосте перед Успенским собором в Троицко-Сергиевой лавре в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 18 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Патриарх Кирилл сравнил монашеское служение с подвигом защиты Родины
18 июля, 18:23
 
РелигияРеспублика Татарстан (Татарстан)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
 
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