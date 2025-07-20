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Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан - РИА Новости, 20.07.2025
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в воскресенье с трехдневным первосвятительским визитом в Республику Татарстан, сообщили РИА Новости в РПЦ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:58:00+03:00
2025-07-20T19:58:00+03:00
2025-07-20T19:58:00+03:00
религия
республика татарстан (татарстан)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в воскресенье с трехдневным первосвятительским визитом в Республику Татарстан, сообщили РИА Новости в РПЦ. "Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Республику Татарстан. Визит продлится три дня. В программе его пребывания - Божественная литургия в Казанском соборе в понедельник, освящение закладного камня в основание Воскресенского кафедрального собора Набережночелнинской епархии, встречи с руководством Татарстанской митрополии и с прихожанами республики", - заявили РИА Новости в РПЦ.
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республика татарстан (татарстан), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество
Религия, Республика Татарстан (Татарстан), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Общество
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан
Патриарх Кирилл прибыл в Татарстан с трехдневным первосвятительским визитом