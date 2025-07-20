Рейтинг@Mail.ru
РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 20.07.2025 (обновлено: 21:33 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/raschet-2030272542.html
РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных
РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 20.07.2025
РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных
Боевой расчет РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск Север уничтожил скопление живой силы противника до 50 человек и РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:25:00+03:00
2025-07-20T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030274014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eca7e2b0c67fbcd4768f4e922253a589.jpg
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Боевой расчет РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск Север уничтожил скопление живой силы противника до 50 человек и 5 единиц автомобильной техники на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным "Гром". "Последняя пораженная цель была скопление личного состава до 50 человек и 5 пораженных единиц автомобильной техники. Все на харьковском направлении. Были и Himars (РСЗО M142 HIMARS) на нашем счету, есть и Vampire (РСЗО RM-70 Vampire), и есть РЛС (Радиолокационная станция). То есть целей пораженных очень-очень много", - рассказал "Гром". На данный момент работа ведется по живой силе противника, поскольку расчет выполняет боевые задачи по прикрытию государственной границы. Комплекс способен поразить цель с точностью до метра, подчеркнул военнослужащий. "Комплекс, который стоит на вооружении, очень точный. Как говорится, попадает каждый реактивный снаряд в форточку... Управляемый реактивный снаряд попадает вплоть практически до метра", - объяснил "Гром". Подразделение выполняет задачи на харьковском направлении. Дальность работы РСЗО "Торнадо-С" составляет 120 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250620/tornado-2024092907.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир батареи о уничтожении противника на харьковском направлении
Расчёт РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск "Север" уничтожил скопление живой силы противника до 50 человек и 5 единиц техники на харьковском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Гром".
2025-07-20T15:25
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030274014_224:0:1664:1080_1920x0_80_0_0_581fb9ba2e9b16fd2bf8adf639877578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных

РСЗО "Торнадо-С" уничтожил до 50 военных ВСУ на Харьковском направлении

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Боевой расчет РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск Север уничтожил скопление живой силы противника до 50 человек и 5 единиц автомобильной техники на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным "Гром".
"Последняя пораженная цель была скопление личного состава до 50 человек и 5 пораженных единиц автомобильной техники. Все на харьковском направлении. Были и Himars (РСЗО M142 HIMARS) на нашем счету, есть и Vampire (РСЗО RM-70 Vampire), и есть РЛС (Радиолокационная станция). То есть целей пораженных очень-очень много", - рассказал "Гром".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На данный момент работа ведется по живой силе противника, поскольку расчет выполняет боевые задачи по прикрытию государственной границы. Комплекс способен поразить цель с точностью до метра, подчеркнул военнослужащий.
"Комплекс, который стоит на вооружении, очень точный. Как говорится, попадает каждый реактивный снаряд в форточку... Управляемый реактивный снаряд попадает вплоть практически до метра", - объяснил "Гром".
Подразделение выполняет задачи на харьковском направлении. Дальность работы РСЗО "Торнадо-С" составляет 120 километров.
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С"
20 июня, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала