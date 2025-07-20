https://ria.ru/20250720/raschet-2030272542.html

РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных

РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных - РИА Новости, 20.07.2025

РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" уничтожила до 50 украинских военных

Боевой расчет РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск Север уничтожил скопление живой силы противника до 50 человек и РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:25:00+03:00

2025-07-20T15:25:00+03:00

2025-07-20T21:33:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Боевой расчет РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск Север уничтожил скопление живой силы противника до 50 человек и 5 единиц автомобильной техники на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным "Гром". "Последняя пораженная цель была скопление личного состава до 50 человек и 5 пораженных единиц автомобильной техники. Все на харьковском направлении. Были и Himars (РСЗО M142 HIMARS) на нашем счету, есть и Vampire (РСЗО RM-70 Vampire), и есть РЛС (Радиолокационная станция). То есть целей пораженных очень-очень много", - рассказал "Гром". На данный момент работа ведется по живой силе противника, поскольку расчет выполняет боевые задачи по прикрытию государственной границы. Комплекс способен поразить цель с точностью до метра, подчеркнул военнослужащий. "Комплекс, который стоит на вооружении, очень точный. Как говорится, попадает каждый реактивный снаряд в форточку... Управляемый реактивный снаряд попадает вплоть практически до метра", - объяснил "Гром". Подразделение выполняет задачи на харьковском направлении. Дальность работы РСЗО "Торнадо-С" составляет 120 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Командир батареи о уничтожении противника на харьковском направлении Расчёт РСЗО "Торнадо-С" 79-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады группировки войск "Север" уничтожил скопление живой силы противника до 50 человек и 5 единиц техники на харьковском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Гром". 2025-07-20T15:25 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия