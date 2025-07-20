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Как мстительный Пырьев сломал жизнь главной актрисе СССР Марине Ладыниной

Как мстительный Пырьев сломал жизнь главной актрисе СССР Марине Ладыниной - РИА Новости, 20.07.2025

Как мстительный Пырьев сломал жизнь главной актрисе СССР Марине Ладыниной

"Забудешь дорожку на "Мосфильм"" — эту фразу Ладынина услышала от мужа в 1954 году и не поверила. Но Пырьев сдержал обещание: после развода главную актрису СССР РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:10:00+03:00

2025-07-20T09:10:00+03:00

2025-07-20T09:10:00+03:00

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марина ладынина

иван пырьев

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Забудешь дорожку на "Мосфильм"" — эту фразу Ладынина услышала от мужа в 1954 году и не поверила. Но Пырьев сдержал обещание: после развода главную актрису СССР перестали звать даже на эпизоды. Ее преступление? Отказ смириться с его романом с юной студенткой и попытка пожаловаться в ЦК. История Ладыниной — не просто личная трагедия, а приговор системе, где женщина была игрушкой в руках всесильного режиссера.От смоленской доярки до звезды советского экрана24 июня 1908 года в маленьком селе Скотинино Смоленской губернии в семье малограмотных крестьян родилась девочка, которой суждено было стать лицом советского кинематографа. Отец Марины, имевший за плечами всего три класса церковно-приходской школы, и вовсе неграмотная мать даже представить не могли, какая судьба ждет их старшую дочь. В семье, где кроме Марины подрастали еще трое детей, девочка с малых лет познала тяготы крестьянского труда. Летними днями будущая народная артистка СССР вставала затемно, чтобы успеть подоить коров у соседки-фермерши — эти копейки были серьезным подспорьем для большой семьи.Несмотря на тяжелый быт, в Марине рано проявилась необыкновенная творческая жилка. В местной школе-четырехлетке она стала настоящей звездой. Марина виртуозно играла на простеньком баяне в школьном оркестре, заводила все деревенские праздники своими задорными частушками, пересказывала одноклассникам книги, которые удавалось достать, с настоящим актерским мастерством. Особенно запомнились землякам ее импровизированные спектакли — переодевшись в мамины платья, маленькая Марина разыгрывала целые представления прямо во дворе.Судьбоносный поворот случился, когда 14-летнюю Марину взяли суфлером в самодеятельный театр при местном клубе. А однажды, когда главная актриса заболела, режиссер в отчаянии доверил роль именно Ладыниной. "Она вышла на сцену — и зал замер, — вспоминал позже один из зрителей. — Казалось, эта девчонка играла там всю жизнь".Несмотря на явный талант, мечты о сцене пришлось отложить. После школы 16-летняя Марина, как старшая в семье, пошла работать учительницей в ту же сельскую школу, где недавно сама сидела за партой. Днем она вела уроки, вечерами тайком перечитывала томик Чехова — единственную драматическую книгу в школьной библиотеке.1926 год стал переломным. На гастроли в соседний уезд приехал московский актер Сергей Фадеев. На одном из вечеров он увидел, как местная учительница читает монолог Катерины из "Грозы". "Вы погубите свой талант в этой глуши!", — воскликнул потрясенный артист и настоятельно посоветовал ехать в Москву поступать в ГИТИС.Собрав все сбережения, а это ровно 17 рублей, заработанных за лето, 18-летняя Ладынина отправилась покорять столицу. На вступительных экзаменах ее крестьянская Катерина из "Грозы" произвела фурор — приемная комиссия единогласно проголосовала за зачисление. Так доярка из Скотинино стала студенткой главного театрального вуза страны.Первая любовьВ ГИТИСе Марина встретила своего первого мужа — харизматичного Ивана Любезнова. Их студенческий брак продлился недолго, но расстались они удивительно мирно. Ирония судьбы — вскоре Любезнов женился на младшей сестре Марины Валентине, что только укрепило их дружеские отношения. "Он был моим первым учителем настоящего театра", — вспоминала позже Ладынина.После окончания ГИТИСа в 1933 году Ладынину приняли в труппу МХАТа. Ее кинодебют состоялся в 1929 году в крошечной роли в фильме "В город входить нельзя". Но настоящим испытанием стал роман с итальянским дипломатом — в разгар сталинских репрессий НКВД объявило его шпионом. Марину регулярно вызывали на допросы, требуя стать осведомителем. Когда она отказалась, последовала жестокая расплата: увольнение из МХАТа, запрет на выезд из Москвы и полная творческая изоляция.Чтобы выжить, народная любимица будущих лет вернулась к тяжелому физическому труду: стирала белье в артели, разгружала вагоны, бралась за любую работу. Эти полтора года забвения закалили ее характер — позже Ладынина признавалась, что именно тогда научилась по-настоящему бороться за свою мечту. Затем она встретила режиссера Ивана Пырьева. Казалось, наступила светлая полоса в жизни. К сожалению, Марина не знала тогда, что ее ждет.Вознес и уничтожилИх творческий союз казался идеальным — блистательная актриса и гениальный режиссер, 18 лет брака, 11 Государственных премий СССР на двоих. Марина Ладынина стала музой Ивана Пырьева, создав незабываемые образы в "Свинарке и пастухе", "Трактористах", Кубанских казаках" — фильмах, которые знала и любила вся страна. Но за этим фасадом счастливого творческого тандема скрывалась трагическая история зависимости, предательства и мести.Пырьев, человек необузданного темперамента и безграничного тщеславия, уже имел печальный опыт подобных отношений. Его первая жена, актриса Ада Войцик, предупреждала Ладынину: "Он оставит тебя так же, как меня". И действительно, сценарий повторялся с пугающей точностью — сначала вознесение на вершину славы, затем мучительное падение.Режиссер, обладавший неограниченной властью в кинематографических кругах, превратил свою личную жизнь в театр военных действий. Молодые актрисы, осмелившиеся отвергнуть его ухаживания, мгновенно попадали в профессиональную изоляцию. Его первая жена Войцик, с которой они сняли всего два провальных фильма, особенно скандальным оказался "Партийный билет", была отброшена в творческое небытие. Теперь очередь дошла до Ладыниной.1954 год стал роковым в их отношениях. Уставшая от постоянных измен мужа, Ладынина в порыве отчаяния написала разгромное письмо в партком, подробно описав его недостойное поведение. Одумавшись, она скомкала письмо и выбросила его. Но домработница, верная прислуга Пырьева, подобрала злополучный документ и немедленно доставила хозяину.Реакция мстительного режиссера была молниеносной и беспощадной. В течение трех дней он оформил развод, выгнал жену из квартиры, лишил ее всех совместных накоплений. Но главное наказание ждало впереди — Пырьев использовал все свое влияние, чтобы навсегда закрыть бывшей жене дорогу в профессию. Ни один режиссер не осмелился предложить опальной актрисе даже эпизодической роли.Пока Ладынина пыталась осмыслить масштаб катастрофы, Пырьев, тогда уже 54-летний, женился на 24-летней актрисе Лионелле Скирде. Официальная версия гласила, что Ладынина "добровольно отказалась от ролей, желая остаться в памяти зрителей молодой и красивой". Но правда была иной — это была классическая история абьюза, где всесильный мужчина сначала создает женщину, а затем разрушает ее.Последующие 50 лет Ладынина прожила в тени былой славы, сохраняя ледяное достоинство. До конца дней она называла Пырьева только по имени-отчеству — последний акт самоуважения перед человеком, отнявшим у нее все: любовь, карьеру, смысл существования. Ее судьба стала символом эпохи, где творческий гений и человеческая жестокость шли рука об руку, где "любимые музы" превращались в изгоев, а система молчаливо покрывала произвол "небожителей" советского кинематографа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ссср, москва, марина ладынина, иван пырьев