https://ria.ru/20250720/putin-2030273209.html

Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе"

Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе" - РИА Новости, 20.07.2025

Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе"

России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:30:00+03:00

2025-07-20T15:30:00+03:00

2025-07-20T15:31:00+03:00

экономика

россия

самарская область

владимир путин

павел зарубин

автоваз

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин. В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий. "Именно на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - сказал Путин. Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя. "Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.

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Наталья Макарова

экономика, россия, самарская область, владимир путин, павел зарубин, автоваз