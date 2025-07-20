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Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе" - РИА Новости, 20.07.2025
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15:30 20.07.2025 (обновлено: 15:31 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/putin-2030273209.html
Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе"
Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе" - РИА Новости, 20.07.2025
Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе"
России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:30:00+03:00
2025-07-20T15:31:00+03:00
экономика
россия
самарская область
владимир путин
павел зарубин
автоваз
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин. В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий. "Именно на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - сказал Путин. Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя. "Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250128/putin-1995992069.html
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экономика, россия, самарская область, владимир путин, павел зарубин, автоваз
Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Павел Зарубин, АвтоВАЗ
Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе"

Путин: "АвтоВАЗ" смог возродить производство после ухода зарубежных партнеров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин ответил на вопросы журналиста П. Зарубина
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналиста П. Зарубина - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© POOL
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Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналиста П. Зарубина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий.
«
"Именно на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - сказал Путин.
Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя.
"Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля ЛАДА Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин назвал Lada Iskra Cross очень красивой
28 января, 19:42
 
ЭкономикаРоссияСамарская областьВладимир ПутинПавел ЗарубинАвтоВАЗ
 
 
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