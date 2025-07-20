Путин рассказал о продвижении производства на "АвтоВАЗе"
Путин: "АвтоВАЗ" смог возродить производство после ухода зарубежных партнеров
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Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналиста П. Зарубина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России после 2022 года, когда ушли зарубежные "партнеры", удалось на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", продвинуть производство с серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда, сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в РФ к 2022 году, когда из страны ушли иностранные "партнеры", уровень технологической культуры был достаточно высокий.
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"Именно на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - сказал Путин.
Президент обратил внимание на показатели предприятия по производительности труда, которые говорят сами за себя.
"Ну и одно место в автопроме создает 10 рабочих мест в смежных отраслях. А все это отрасли высокотехнологичных производств", - добавил глава государства.
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