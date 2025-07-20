https://ria.ru/20250720/pozhar-2030280106.html
В Анапе горит реабилитационный центр
В Анапе горит реабилитационный центр - РИА Новости, 20.07.2025
В Анапе горит реабилитационный центр
Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 "квадратов", эвакуированы 25 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:23:00+03:00
2025-07-20T16:23:00+03:00
2025-07-20T16:32:00+03:00
анапа
краснодарский край
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 "квадратов", эвакуированы 25 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю."Поступило сообщение о возгорании по адресу: город-курорт Анапа, станице Анапская, ул. Атамана Бабыча… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра… В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Эвакуировано 25 человек, добавили в МЧС. К тушению пожара привлечено от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники.Оперативная информация уточняется, сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html
анапа
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодарский край, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Краснодарский край, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе горит реабилитационный центр
ГУМЧС: в Анапе горит реабилитационный центр на площади 200 квадратных метров