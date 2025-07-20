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В Анапе горит реабилитационный центр - РИА Новости, 20.07.2025
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16:23 20.07.2025 (обновлено: 16:32 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/pozhar-2030280106.html
В Анапе горит реабилитационный центр
В Анапе горит реабилитационный центр - РИА Новости, 20.07.2025
В Анапе горит реабилитационный центр
Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 "квадратов", эвакуированы 25 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.07.2025
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2025-07-20T16:32:00+03:00
анапа
краснодарский край
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 "квадратов", эвакуированы 25 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю."Поступило сообщение о возгорании по адресу: город-курорт Анапа, станице Анапская, ул. Атамана Бабыча… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра… В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Эвакуировано 25 человек, добавили в МЧС. К тушению пожара привлечено от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники.Оперативная информация уточняется, сказали в ведомстве.
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анапа, краснодарский край, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Анапа, Краснодарский край, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе горит реабилитационный центр

ГУМЧС: в Анапе горит реабилитационный центр на площади 200 квадратных метров

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 "квадратов", эвакуированы 25 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Поступило сообщение о возгорании по адресу: город-курорт Анапа, станице Анапская, ул. Атамана Бабыча… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра… В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Эвакуировано 25 человек, добавили в МЧС. К тушению пожара привлечено от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники.
Оперативная информация уточняется, сказали в ведомстве.
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АнапаКраснодарский крайПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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