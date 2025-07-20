https://ria.ru/20250720/pozhar-2030280106.html

В Анапе горит реабилитационный центр

В Анапе горит реабилитационный центр - РИА Новости, 20.07.2025

В Анапе горит реабилитационный центр

Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 "квадратов", эвакуированы 25 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:23:00+03:00

2025-07-20T16:23:00+03:00

2025-07-20T16:32:00+03:00

анапа

краснодарский край

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 "квадратов", эвакуированы 25 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю."Поступило сообщение о возгорании по адресу: город-курорт Анапа, станице Анапская, ул. Атамана Бабыча… По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра… В 15.45 пожар локализован на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.Эвакуировано 25 человек, добавили в МЧС. К тушению пожара привлечено от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники.Оперативная информация уточняется, сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

анапа

краснодарский край

россия

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анапа, краснодарский край, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)