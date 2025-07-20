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В крупнейшей деревянной церкви Германии - РИА Новости, 20.07.2025
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14:59 20.07.2025
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В крупнейшей деревянной церкви Германии
В крупнейшей деревянной церкви Германии - РИА Новости, 20.07.2025
В крупнейшей деревянной церкви Германии
Пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии в городе Клаусталь-Целлерфельд, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, ночью в воскресенье,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:59:00+03:00
2025-07-20T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии в городе Клаусталь-Целлерфельд, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, ночью в воскресенье, пламя удалось потушить к утру, сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу. "Тревога в 0.39 (1.39 мск - ред): крупнейшая деревянная церковь Германии в Клаусталь-Целлерфельде загорелась... Утром пламя потушили", - пишет издание. Причина возгорания не установлена, ущерб еще предстоит оценить. Церковь Святого Духа в Клаусталь-Целлерфельде, выполненная в барочном стиле, была открыта в 1642 году. Она полностью сделала из дубовых и еловых досок, пишет Bild.
https://ria.ru/20250714/pauki-2029068906.html
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в мире, германия, нижняя саксония, bild
В мире, Германия, Нижняя Саксония, Bild
В крупнейшей деревянной церкви Германии

В крупнейшей деревянной церкви Германии произошел пожар, огонь потушили к утру

Тушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии в городе Клаусталь-Целлерфельд, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, ночью в воскресенье, пламя удалось потушить к утру, сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу.
"Тревога в 0.39 (1.39 мск - ред): крупнейшая деревянная церковь Германии в Клаусталь-Целлерфельде загорелась... Утром пламя потушили", - пишет издание.
Причина возгорания не установлена, ущерб еще предстоит оценить.
Церковь Святого Духа в Клаусталь-Целлерфельде, выполненная в барочном стиле, была открыта в 1642 году. Она полностью сделала из дубовых и еловых досок, пишет Bild.
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