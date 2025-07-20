https://ria.ru/20250720/pozhar-2030269746.html

В крупнейшей деревянной церкви Германии

В крупнейшей деревянной церкви Германии - РИА Новости, 20.07.2025

В крупнейшей деревянной церкви Германии

Пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии в городе Клаусталь-Целлерфельд, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, ночью в воскресенье,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:59:00+03:00

2025-07-20T14:59:00+03:00

2025-07-20T14:59:00+03:00

в мире

германия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии в городе Клаусталь-Целлерфельд, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония, ночью в воскресенье, пламя удалось потушить к утру, сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу. "Тревога в 0.39 (1.39 мск - ред): крупнейшая деревянная церковь Германии в Клаусталь-Целлерфельде загорелась... Утром пламя потушили", - пишет издание. Причина возгорания не установлена, ущерб еще предстоит оценить. Церковь Святого Духа в Клаусталь-Целлерфельде, выполненная в барочном стиле, была открыта в 1642 году. Она полностью сделала из дубовых и еловых досок, пишет Bild.

https://ria.ru/20250714/pauki-2029068906.html

германия

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в мире, германия, нижняя саксония, bild