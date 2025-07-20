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США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС - РИА Новости, 20.07.2025
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18:08 20.07.2025
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США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС
США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС - РИА Новости, 20.07.2025
США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС
США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:08:00+03:00
2025-07-20T18:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава американского минторга Роберт Латник. "Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины", - заявил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, могут ли власти США дать ЕС новую отсрочку. По словам чиновника, несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, "ничто не мешает" Брюсселю и другим торговым партнерам Вашингтона продолжать вести переговоры с американской администрацией.
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в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), евросоюз
В мире, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Евросоюз
США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС

Латник: США не дадут ЕС новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины

© РИА НовостиКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава американского минторга Роберт Латник.
«
"Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины", - заявил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, могут ли власти США дать ЕС новую отсрочку.
По словам чиновника, несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, "ничто не мешает" Брюсселю и другим торговым партнерам Вашингтона продолжать вести переговоры с американской администрацией.
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В миреСШАБрюссельВашингтон (штат)Евросоюз
 
 
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