https://ria.ru/20250720/poshliny-2030291014.html

США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС

США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС - РИА Новости, 20.07.2025

США не собираются откладывать введение повышенной импортной пошлины для ЕС

США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:08:00+03:00

2025-07-20T18:08:00+03:00

2025-07-20T18:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенной импортной пошлины, которая вступит в силу с первого августа, сообщил в воскресенье глава американского минторга Роберт Латник. "Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины", - заявил он в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, могут ли власти США дать ЕС новую отсрочку. По словам чиновника, несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, "ничто не мешает" Брюсселю и другим торговым партнерам Вашингтона продолжать вести переговоры с американской администрацией.

https://ria.ru/20250403/polsha-2009056294.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), евросоюз