https://ria.ru/20250720/politika-2030276040.html

В Белом доме обеспокоены деструктивностью политики Нетаньяху, сообщают СМИ

В Белом доме обеспокоены деструктивностью политики Нетаньяху, сообщают СМИ - РИА Новости, 20.07.2025

В Белом доме обеспокоены деструктивностью политики Нетаньяху, сообщают СМИ

Чиновники Белого дома обеспокоены "деструктивностью" и региональной политикой премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:56:00+03:00

2025-07-20T15:56:00+03:00

2025-07-20T15:56:00+03:00

в мире

израиль

сирия

дамаск (город)

биньямин нетаньяху

ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Чиновники Белого дома обеспокоены "деструктивностью" и региональной политикой премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Пока дым и обломки кружились над сирийским президентским дворцом, разговоры в Западном крыле становились всё громче: Биньямин Нетаньяху вышел из-под контроля... В администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа растёт скептицизм в отношении Нетаньяху, люди считают, что у него слишком зудит палец на курок, и он слишком деструктивен... Эта неделя закончилась тем, что Белый дом значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой", - говорится в сообщении. Кроме того, неназванные американские чиновники в беседе с порталом назвали Нетаньяху "безумцем", выразив опасения, что действия Израиля в регионе могут подорвать усилия Трампа. Чиновники отметили, что в долгосрочной перспективе действия Нетаньяху обернутся для него "большой ошибкой", и выразили опасение, что израильтяне не осознают, какой ущерб они наносят своей репутации в Белом доме. "Нетаньяху иногда похож на ребёнка, который просто не хочет хорошо себя вести", - приводит портал слова чиновника. Также один из чиновников предупредил, что нынешняя политика Израиля "приведёт к нестабильности в Сирии", из-за чего проиграют как друзская община, так и сам Израиль. Как пишет Axios, Нетаньяху сделал ставку на то, что удары Израиля по Сирии не дестабилизируют регион и его отношения с Трампом, однако американские чиновники в беседе с порталом предупредили, что "удача Нетаньяху и доброжелательность Трампа" могут иссякнуть. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины. В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его. В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250717/izrail-2029741966.html

https://ria.ru/20250720/konflikt-1915630213.html

израиль

сирия

дамаск (город)

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в мире, израиль, сирия, дамаск (город), биньямин нетаньяху, ахмед аш-шараа