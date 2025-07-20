https://ria.ru/20250720/poezd-2030258557.html

ФПК предупредила об изменениях в расписании поездов

ФПК предупредила об изменениях в расписании поездов - РИА Новости, 20.07.2025

ФПК предупредила об изменениях в расписании поездов

Отправление ряда поездов 20 июля состоится по измененному расписанию в связи с происшествием в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале ФПК. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:02:00+03:00

2025-07-20T13:02:00+03:00

2025-07-20T13:12:00+03:00

ростовская область

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отправление ряда поездов 20 июля состоится по измененному расписанию в связи с происшествием в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале ФПК."В связи с происшествием в Ростовской области в настоящее время отправление ряда поездов с начальных станций 20 июля состоится по измененному расписанию: №460 Адлер - Тамбов отправление в 12.30, №100 Адлер - Санкт-Петербург отправление в 13.10, №358 Имеретинский Курорт - Уфа отправление в 15.20, № 12 Москва - Анапа отправлением в 15.50", - говорится в сообщенииВ список также попали поезда № 304 Сухум - Москва отправлением в 17.20, №233 Москва - Новороссийск отправление в 18.10, №277 Санкт-Петербург - Анапа отправление в 19.26, № 382 Москва - Грозный отправление в 21.35, №83 Москва – Адлер отправление в 22:45, №109 Москва - Анапа отправление в 22.50.Подчеркивается, что железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Кроме того, в целях оперативной подготовки составов в рейс задействуется дополнительный персонал, обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 132 пассажирских поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.

https://ria.ru/20250720/adler-2030236989.html

https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, федеральная пассажирская компания