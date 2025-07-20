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Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички
Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички - РИА Новости, 20.07.2025
Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички
Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он забрался на крышу электрички, с травмами он доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:13:00+03:00
2025-07-20T18:13:00+03:00
2025-07-20T18:13:00+03:00
происшествия
осинники
кемеровская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он забрался на крышу электрички, с травмами он доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (около 13.00 мск) на остановочном пункте 405-й километр Западно-Сибирской железной дороги в черте города ОсинниковКемеровской области несовершеннолетний (2011-го года рождения ) несанкционированно поднялся на подвижной состав, где получил травму электрическим током от контактной сети. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. С термическими ожогами пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Уточняется, что допущена задержка в движении электропоезда №064 сообщением "Ахпун - Новокузнецк". "Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250204/dush-1997393028.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, осинники, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Осинники, Кемеровская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички
Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он залез на крышу электрички