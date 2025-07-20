https://ria.ru/20250720/podrostok-2030291466.html

Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички

Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички - РИА Новости, 20.07.2025

Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички

Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он забрался на крышу электрички, с травмами он доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:13:00+03:00

2025-07-20T18:13:00+03:00

2025-07-20T18:13:00+03:00

происшествия

осинники

кемеровская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он забрался на крышу электрички, с травмами он доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (около 13.00 мск) на остановочном пункте 405-й километр Западно-Сибирской железной дороги в черте города ОсинниковКемеровской области несовершеннолетний (2011-го года рождения ) несанкционированно поднялся на подвижной состав, где получил травму электрическим током от контактной сети. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. С термическими ожогами пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Уточняется, что допущена задержка в движении электропоезда №064 сообщением "Ахпун - Новокузнецк". "Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250204/dush-1997393028.html

осинники

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, осинники, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура