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Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички - РИА Новости, 20.07.2025
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18:13 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/podrostok-2030291466.html
Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички
Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички - РИА Новости, 20.07.2025
Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички
Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он забрался на крышу электрички, с травмами он доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:13:00+03:00
2025-07-20T18:13:00+03:00
происшествия
осинники
кемеровская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он забрался на крышу электрички, с травмами он доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. &quot;По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (около 13.00 мск) на остановочном пункте 405-й километр Западно-Сибирской железной дороги в черте города ОсинниковКемеровской области несовершеннолетний (2011-го года рождения ) несанкционированно поднялся на подвижной состав, где получил травму электрическим током от контактной сети. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. С термическими ожогами пострадавший доставлен в медицинское учреждение&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что допущена задержка в движении электропоезда №064 сообщением "Ахпун - Новокузнецк". "Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в прокуратуре.
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осинники
кемеровская область
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происшествия, осинники, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Осинники, Кемеровская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Подростка в Кузбассе ударило током на крыше электрички

Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он залез на крышу электрички

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 20 июл - РИА Новости. Подростка в Кузбассе ударило током после того, как он забрался на крышу электрички, с травмами он доставлен в больницу, проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«

"По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени (около 13.00 мск) на остановочном пункте 405-й километр Западно-Сибирской железной дороги в черте города ОсинниковКемеровской области несовершеннолетний (2011-го года рождения ) несанкционированно поднялся на подвижной состав, где получил травму электрическим током от контактной сети. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. С термическими ожогами пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что допущена задержка в движении электропоезда №064 сообщением "Ахпун - Новокузнецк".
"Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в прокуратуре.
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