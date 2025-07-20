https://ria.ru/20250720/plennyy-2030227007.html
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:06:00+03:00
2025-07-20T06:06:00+03:00
2025-07-20T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
львов
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. "Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ - ред.), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров", - сказал агентству пленный. Климишевский объяснил, что командиры ВСУ не скрывают свое отрицательное отношение к личному составу, а, сдавшись в плен, военнослужащие могут передать их личные данные ВС РФ. "Они к нам обращаются сами видите, знаете как, употребляя слова, что "мы на гражданку никогда не вернемся", что это "путь в один конец". Записывайте. Русские их выловят: ФСБ, русские найдут этих всех майоров и прочих", - добавил военнопленный.
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030222256.html
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
россия
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, львов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Львов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ
Пленный Климишевский призвал передавать России личные данные командиров ВСУ