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Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030227007.html
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:06:00+03:00
2025-07-20T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
львов
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. "Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ - ред.), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров", - сказал агентству пленный. Климишевский объяснил, что командиры ВСУ не скрывают свое отрицательное отношение к личному составу, а, сдавшись в плен, военнослужащие могут передать их личные данные ВС РФ. "Они к нам обращаются сами видите, знаете как, употребляя слова, что "мы на гражданку никогда не вернемся", что это "путь в один конец". Записывайте. Русские их выловят: ФСБ, русские найдут этих всех майоров и прочих", - добавил военнопленный.
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030222256.html
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
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россия, львов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Львов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ

Пленный Климишевский призвал передавать России личные данные командиров ВСУ

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии.
"Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ - ред.), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров", - сказал агентству пленный.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Пленный из ВСУ призвал сослуживцев сдаваться и "сливать фронт"
Вчера, 03:33
Климишевский объяснил, что командиры ВСУ не скрывают свое отрицательное отношение к личному составу, а, сдавшись в плен, военнослужащие могут передать их личные данные ВС РФ.
"Они к нам обращаются сами видите, знаете как, употребляя слова, что "мы на гражданку никогда не вернемся", что это "путь в один конец". Записывайте. Русские их выловят: ФСБ, русские найдут этих всех майоров и прочих", - добавил военнопленный.
Украинский военнопленный о мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Они даже мертвыми привозят": пленный ВСУ о мобилизации на Украине
19 июля, 11:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛьвовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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