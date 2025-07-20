https://ria.ru/20250720/plennyy-2030227007.html

Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ

Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025

Пленный призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T06:06:00+03:00

2025-07-20T06:06:00+03:00

2025-07-20T06:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

львов

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев передавать России личные данные командиров украинской армии. "Я только сейчас понял, что моя ошибка, что я не записывал (личные данные командиров ВСУ - ред.), я позывных не помню, поэтому подскажу: лучше на бумажки записывайте позывные этих командиров", - сказал агентству пленный. Климишевский объяснил, что командиры ВСУ не скрывают свое отрицательное отношение к личному составу, а, сдавшись в плен, военнослужащие могут передать их личные данные ВС РФ. "Они к нам обращаются сами видите, знаете как, употребляя слова, что "мы на гражданку никогда не вернемся", что это "путь в один конец". Записывайте. Русские их выловят: ФСБ, русские найдут этих всех майоров и прочих", - добавил военнопленный.

https://ria.ru/20250720/plennyy-2030222256.html

https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html

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россия, львов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)