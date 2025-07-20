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Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
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12:50 20.07.2025 (обновлено: 14:37 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/peskov-2030257730.html
Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков
Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков
Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:50:00+03:00
2025-07-20T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с покупками и поставками Западом вооружения Украине.Он указал на то, что, как только была озвучена новая схема поставок вооружений Украине, не все страны Европы проявили единодушие."Здесь мы видим огромное количество противоречий. Сначала объявляется о том, что договоренность достигнута и что европейцы будут платить, что теперь бизнес будет в пользу американцев", - сказал Песков.Он пояснил, как выглядела эта схема - по ней "американцы производят, разгоняют свою промышленность, создают рабочие места для своей экономики и получают за это деньги". Европейцы же в свою очередь" покупают оружие и при координаторстве НАТО поставляют эти вооружения в том количестве и такого типа, как посчитают целесообразным, Украине с тем, чтобы это оружие и дальше было нацелено против России"."И только это все прозвучало, на следующий день мы слышим: сначала Италия не хочет платить. Потом Франция не хочет платить. Потом Чехия не хочет платить... Это говорит о глубоких противоречиях", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html
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в мире, европа, россия, украина, павел зарубин, дмитрий песков, нато
В мире, Европа, Россия, Украина, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, НАТО
Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков

Песков: антироссийский экстаз ряда стран не находит общего понимания на Западе

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с покупками и поставками Западом вооружения Украине.
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Он указал на то, что, как только была озвучена новая схема поставок вооружений Украине, не все страны Европы проявили единодушие.
"Здесь мы видим огромное количество противоречий. Сначала объявляется о том, что договоренность достигнута и что европейцы будут платить, что теперь бизнес будет в пользу американцев", - сказал Песков.
Он пояснил, как выглядела эта схема - по ней "американцы производят, разгоняют свою промышленность, создают рабочие места для своей экономики и получают за это деньги". Европейцы же в свою очередь" покупают оружие и при координаторстве НАТО поставляют эти вооружения в том количестве и такого типа, как посчитают целесообразным, Украине с тем, чтобы это оружие и дальше было нацелено против России".
"И только это все прозвучало, на следующий день мы слышим: сначала Италия не хочет платить. Потом Франция не хочет платить. Потом Чехия не хочет платить... Это говорит о глубоких противоречиях", - добавил Песков.
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В миреЕвропаРоссияУкраинаПавел ЗарубинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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