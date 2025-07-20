https://ria.ru/20250720/peskov-2030257730.html

Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков

Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025

Не все европейские страны поддерживают милитаристский экстаз, заявил Песков

Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:50:00+03:00

2025-07-20T12:50:00+03:00

2025-07-20T14:37:00+03:00

в мире

европа

россия

украина

павел зарубин

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока еще", - сообщил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с покупками и поставками Западом вооружения Украине.Он указал на то, что, как только была озвучена новая схема поставок вооружений Украине, не все страны Европы проявили единодушие."Здесь мы видим огромное количество противоречий. Сначала объявляется о том, что договоренность достигнута и что европейцы будут платить, что теперь бизнес будет в пользу американцев", - сказал Песков.Он пояснил, как выглядела эта схема - по ней "американцы производят, разгоняют свою промышленность, создают рабочие места для своей экономики и получают за это деньги". Европейцы же в свою очередь" покупают оружие и при координаторстве НАТО поставляют эти вооружения в том количестве и такого типа, как посчитают целесообразным, Украине с тем, чтобы это оружие и дальше было нацелено против России"."И только это все прозвучало, на следующий день мы слышим: сначала Италия не хочет платить. Потом Франция не хочет платить. Потом Чехия не хочет платить... Это говорит о глубоких противоречиях", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html

https://ria.ru/20250720/peskov-2030257855.html

европа

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, россия, украина, павел зарубин, дмитрий песков, нато