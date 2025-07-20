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Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
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11:48 20.07.2025 (обновлено: 12:03 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/peskov-2030251937.html
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков
Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков

Песков: Трамп стремится к мирному урегулированию, несмотря на свою риторику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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