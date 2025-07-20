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Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2025
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков
Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T11:48:00+03:00
2025-07-20T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дмитрий песков, россия
В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования, заявил Песков
Песков: Трамп стремится к мирному урегулированию, несмотря на свою риторику