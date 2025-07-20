https://ria.ru/20250720/peregovory-2030272434.html

Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве

Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве - РИА Новости, 20.07.2025

Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве

Переговоры Ирана с европейской "тройкой" пройдут 27 июля в Женеве, сообщили источники вещающему из столицы ОАЭ телеканалу Sky News Arabia. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:24:00+03:00

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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Переговоры Ирана с европейской "тройкой" пройдут 27 июля в Женеве, сообщили источники вещающему из столицы ОАЭ телеканалу Sky News Arabia. "Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в следующее воскресенье в Женеве", - сказали источники.

https://ria.ru/20250719/iran-2030134159.html

иран

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в мире, иран, женева (город), оаэ