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Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве - РИА Новости, 20.07.2025
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15:24 20.07.2025 (обновлено: 15:27 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/peregovory-2030272434.html
Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве
Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве - РИА Новости, 20.07.2025
Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве
Переговоры Ирана с европейской "тройкой" пройдут 27 июля в Женеве, сообщили источники вещающему из столицы ОАЭ телеканалу Sky News Arabia. РИА Новости, 20.07.2025
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Переговоры Ирана с европейской "тройкой" пройдут 27 июля в Женеве, сообщили источники вещающему из столицы ОАЭ телеканалу Sky News Arabia. "Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в следующее воскресенье в Женеве", - сказали источники.
https://ria.ru/20250719/iran-2030134159.html
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в мире, иран, женева (город), оаэ
В мире, Иран, Женева (город), ОАЭ
Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в Женеве

Переговоры Ирана с европейской тройкой пройдут 27 июля в Женеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Переговоры Ирана с европейской "тройкой" пройдут 27 июля в Женеве, сообщили источники вещающему из столицы ОАЭ телеканалу Sky News Arabia.
"Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут в следующее воскресенье в Женеве", - сказали источники.
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