https://ria.ru/20250720/peregovory-2030229412.html

В Германии раскрыли тайный сговор Зеленского с США против России

В Германии раскрыли тайный сговор Зеленского с США против России - РИА Новости, 20.07.2025

В Германии раскрыли тайный сговор Зеленского с США против России

Украина могла предложить России провести новый раунд переговоров в Стамбуле по договоренности с США, пишет немецкий журнал Spiegel. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:05:00+03:00

2025-07-20T07:05:00+03:00

2025-07-20T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина могла предложить России провести новый раунд переговоров в Стамбуле по договоренности с США, пишет немецкий журнал Spiegel."Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами", — говорится в публикации.По версии издания, на это указывает и недавний визит спецпосланника американского президента США Кита Келлога в Киев, и 50-дневный ультиматум России со стороны Дональда Трампа.В субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что подтверждает эту информацию. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, хотя Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html

https://ria.ru/20250717/plan-2029752358.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп