Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем состоянии
Times: выживший в июньской авиакатастрофе в Индии пассажир страдает от кошмаров
© Фото : соцсетиНа месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии
© Фото : соцсети
На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе у аэропорта Ахмедабада в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Единственный выживший в результате июньской авиакатастрофы в Индии пассажир Boeing 787 Dreamliner британец Вишваш Рамеш страдает от кошмаров и чувства вины, сообщает газета Times со ссылкой на членов его семьи.
"В Индии к Вишвашу Кумару Рамешу относятся с благоговением, но семья говорит, что его мучает чувство вины из-за катастрофы, в которой погиб его брат и еще 240 человек... Его крупнейшая битва - это принять тот факт, что он единственный человек из 242 пассажиров и членов экипажа, которому удалось выжить", - пишет издание.
По словам члена семьи мужчины, заявившего, что Рамеш приходится ему дядей, тот решил пока остаться в Индии, чтобы оправиться после произошедшего, и не возвращаться в Великобританию.
"Он не может спать по ночам... Когда он засыпает, ему снится, что он на том рейсе... Он видит, как все вокруг погибают на его глазах", - приводит газета слова родственника.
Пассажирский самолет разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, составляет 274.