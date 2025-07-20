https://ria.ru/20250720/osvobozhdenie-2030255102.html

ВС России освободили Белую Гору в ДНР

ВС России освободили Белую Гору в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025

ВС России освободили Белую Гору в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:21:00+03:00

2025-07-20T12:21:00+03:00

2025-07-20T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

северск

константиновка

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР, говорится в сводке Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве. Российские бойцы также нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки.Потери противника на этом участке фронта составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

константиновка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, северск, константиновка