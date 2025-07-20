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ВС России освободили Белую Гору в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 20.07.2025 (обновлено: 14:10 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/osvobozhdenie-2030255102.html
ВС России освободили Белую Гору в ДНР
ВС России освободили Белую Гору в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025
ВС России освободили Белую Гору в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:21:00+03:00
2025-07-20T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
северск
константиновка
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР, говорится в сводке Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве. Российские бойцы также нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки.Потери противника на этом участке фронта составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
северск
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, северск, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Северск, Константиновка
ВС России освободили Белую Гору в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Белую Гору в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР, говорится в сводке Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Белую Гору в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Белую Гору в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Белую Гору в ДНР
Российские бойцы также нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки.
Потери противника на этом участке фронта составили:
  • до 165 боевиков;
  • танк;
  • три ББМ;
  • шесть автомобилей и артиллерийское орудие;
  • пять складов боеприпасов и хранилище материальных средств.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныСеверскКонстантиновка
 
 
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