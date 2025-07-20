https://ria.ru/20250720/osvobozhdenie-2030255102.html
ВС России освободили Белую Гору в ДНР
ВС России освободили Белую Гору в ДНР - РИА Новости, 20.07.2025
ВС России освободили Белую Гору в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:21:00+03:00
2025-07-20T12:21:00+03:00
2025-07-20T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
северск
константиновка
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР, говорится в сводке Минобороны. "Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве. Российские бойцы также нанесли поражение трем механизированным, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригадам и бригаде теробороны ВСУ в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки.Потери противника на этом участке фронта составили:
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донецкая народная республика
северск
константиновка
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России освободили Белую Гору в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Белую Гору в ДНР