https://ria.ru/20250720/opasnost-2030314842.html
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.07.2025
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:49:00+03:00
2025-07-20T22:49:00+03:00
2025-07-20T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников