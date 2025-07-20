https://ria.ru/20250720/obezyany-2030290141.html

Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке

Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке - РИА Новости, 20.07.2025

Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке

Активисты из движения Animal Rebellion, выступающие против изменений климата и за этичное отношение к животным, приковали себя к вольеру гвинейских павианов в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:01:00+03:00

2025-07-20T18:01:00+03:00

2025-07-20T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Активисты из движения Animal Rebellion, выступающие против изменений климата и за этичное отношение к животным, приковали себя к вольеру гвинейских павианов в зоопарке немецкого Нюрнберга, протестуя из-за запланированного умерщвления здоровых животных по причине нехватки места в зоопарке, передает агентство DPA. "В знак протеста против запланированного убийства здоровых павианов в нюрнбергском зоопарке зоозащитники приковали себя к вольеру приматов", - говорится в сообщении агентства. По словам правоохранителей, в акции приняли участие шесть человек. В зоопарке ранее заявили, что им придется убить нескольких гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много, и они начали вести себя агрессивно - животные начали наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет их пытались передать в другие зоопарки, однако утверждается, что попытки успехом не увенчались. "Запланированным убийством павианов этот зоопарк создает прецедент, который позволит другим зоопаркам в последствии умерщвлять здоровых приматов, что в настоящий момент запрещено... (Это - ред.) не просто шаг назад в защите животных, это переходит просто все границы", - приводит агентство слова представительницы движения Эмилии Шулер. В Германии не впервые убивают животных, которых не удалось пристроить в другие зоопарки: в январе этого года в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.

https://ria.ru/20250118/antilopy-1994391303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нюрнберг, германия