Рейтинг@Mail.ru
Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 20.07.2025 (обновлено: 18:03 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/obezyany-2030290141.html
Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке
Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке - РИА Новости, 20.07.2025
Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке
Активисты из движения Animal Rebellion, выступающие против изменений климата и за этичное отношение к животным, приковали себя к вольеру гвинейских павианов в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:01:00+03:00
2025-07-20T18:03:00+03:00
в мире
нюрнберг
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030289858_0:273:644:635_1920x0_80_0_0_8deabe4f1ec2723bd134343fbdd68961.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Активисты из движения Animal Rebellion, выступающие против изменений климата и за этичное отношение к животным, приковали себя к вольеру гвинейских павианов в зоопарке немецкого Нюрнберга, протестуя из-за запланированного умерщвления здоровых животных по причине нехватки места в зоопарке, передает агентство DPA. "В знак протеста против запланированного убийства здоровых павианов в нюрнбергском зоопарке зоозащитники приковали себя к вольеру приматов", - говорится в сообщении агентства. По словам правоохранителей, в акции приняли участие шесть человек. В зоопарке ранее заявили, что им придется убить нескольких гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много, и они начали вести себя агрессивно - животные начали наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет их пытались передать в другие зоопарки, однако утверждается, что попытки успехом не увенчались. "Запланированным убийством павианов этот зоопарк создает прецедент, который позволит другим зоопаркам в последствии умерщвлять здоровых приматов, что в настоящий момент запрещено... (Это - ред.) не просто шаг назад в защите животных, это переходит просто все границы", - приводит агентство слова представительницы движения Эмилии Шулер. В Германии не впервые убивают животных, которых не удалось пристроить в другие зоопарки: в январе этого года в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.
https://ria.ru/20250118/antilopy-1994391303.html
нюрнберг
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030289858_0:213:644:695_1920x0_80_0_0_6d60e5766ed06ff014d720974ad5bc6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нюрнберг, германия
В мире, Нюрнберг, Германия
Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке

DPA: в ФРГ протестуют против убийства обезьян из-за нехватки места в зоопарке

© Animal RebellionАктивист из движения Animal Rebellion у вольера с гвинейскими павианами в зоопарке Нюрнберга, Германия. Кадр видео
Активист из движения Animal Rebellion у вольера с гвинейскими павианами в зоопарке Нюрнберга, Германия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Animal Rebellion
Активист из движения Animal Rebellion у вольера с гвинейскими павианами в зоопарке Нюрнберга, Германия. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Активисты из движения Animal Rebellion, выступающие против изменений климата и за этичное отношение к животным, приковали себя к вольеру гвинейских павианов в зоопарке немецкого Нюрнберга, протестуя из-за запланированного умерщвления здоровых животных по причине нехватки места в зоопарке, передает агентство DPA.
«
"В знак протеста против запланированного убийства здоровых павианов в нюрнбергском зоопарке зоозащитники приковали себя к вольеру приматов", - говорится в сообщении агентства. По словам правоохранителей, в акции приняли участие шесть человек.
В зоопарке ранее заявили, что им придется убить нескольких гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много, и они начали вести себя агрессивно - животные начали наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет их пытались передать в другие зоопарки, однако утверждается, что попытки успехом не увенчались.
"Запланированным убийством павианов этот зоопарк создает прецедент, который позволит другим зоопаркам в последствии умерщвлять здоровых приматов, что в настоящий момент запрещено... (Это - ред.) не просто шаг назад в защите животных, это переходит просто все границы", - приводит агентство слова представительницы движения Эмилии Шулер.
В Германии не впервые убивают животных, которых не удалось пристроить в другие зоопарки: в январе этого года в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.
Антилопа личи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить
18 января, 18:15
 
В миреНюрнбергГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала