Немецкие зоозащитники протестуют против убийства обезьян в зоопарке
DPA: в ФРГ протестуют против убийства обезьян из-за нехватки места в зоопарке
© Animal RebellionАктивист из движения Animal Rebellion у вольера с гвинейскими павианами в зоопарке Нюрнберга, Германия. Кадр видео
© Animal Rebellion
Активист из движения Animal Rebellion у вольера с гвинейскими павианами в зоопарке Нюрнберга, Германия. Кадр видео
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Активисты из движения Animal Rebellion, выступающие против изменений климата и за этичное отношение к животным, приковали себя к вольеру гвинейских павианов в зоопарке немецкого Нюрнберга, протестуя из-за запланированного умерщвления здоровых животных по причине нехватки места в зоопарке, передает агентство DPA.
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"В знак протеста против запланированного убийства здоровых павианов в нюрнбергском зоопарке зоозащитники приковали себя к вольеру приматов", - говорится в сообщении агентства. По словам правоохранителей, в акции приняли участие шесть человек.
В зоопарке ранее заявили, что им придется убить нескольких гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много, и они начали вести себя агрессивно - животные начали наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет их пытались передать в другие зоопарки, однако утверждается, что попытки успехом не увенчались.
"Запланированным убийством павианов этот зоопарк создает прецедент, который позволит другим зоопаркам в последствии умерщвлять здоровых приматов, что в настоящий момент запрещено... (Это - ред.) не просто шаг назад в защите животных, это переходит просто все границы", - приводит агентство слова представительницы движения Эмилии Шулер.
В Германии не впервые убивают животных, которых не удалось пристроить в другие зоопарки: в январе этого года в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.