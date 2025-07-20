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У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника - РИА Новости, 20.07.2025
У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
Израильские врачи обнаружили у премьера Биньямина Нетаньяху воспаление кишечника после употребления испорченной пищи, ближайшие три дня глава правительства... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:40:00+03:00
2025-07-20T15:40:00+03:00
2025-07-20T15:53:00+03:00
в мире
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Израильские врачи обнаружили у премьера Биньямина Нетаньяху воспаление кишечника после употребления испорченной пищи, ближайшие три дня глава правительства проведет дома, сообщила в воскресенье его канцелярия."После того как ночью премьеру Нетаньяху стало плохо, он был осмотрен у себя дома профессором Алоном Хершко, заведующим отделением внутренней медицины в больнице Хадасса Эйн-Керем, и было установлено, что премьер страдает воспалением кишечника вследствие употребления испорченной пищи", - говорится в сообщении.Отмечается, что после дополнительных обследований состояние премьер-министра оценивается как хорошее, и в настоящее время он получает внутривенное лечение из-за обезвоживания."По указанию его врачей премьер-министр будет отдыхать дома в течение следующих трех дней и будет управлять государственными делами оттуда", - добавили в канцелярии.
https://ria.ru/20250720/prints-2030213419.html
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль
У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника после употребления испорченной пищи