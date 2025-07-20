https://ria.ru/20250720/moskva-2030299838.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 20.07.2025

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе, вероятность их особенно велика в первые два дня недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:50:00+03:00

2025-07-20T19:50:00+03:00

2025-07-20T19:50:00+03:00

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе, вероятность их особенно велика в первые два дня недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдётся лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше - в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что в такой ситуации днём в понедельник и вторник плюс 22 - плюс 25, в среду и четверг плюс 25 - плюс 28, в пятницу - плюс 26 - плюс 29 градусов. Ночная температура воздуха будет достигать плюс 16 - плюс 19 градусов.

https://ria.ru/20250719/sochi-2030165080.html

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общество, москва, михаил леус, погода