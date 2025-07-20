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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 20.07.2025
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19:50 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/moskva-2030299838.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 20.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе, вероятность их особенно велика в первые два дня недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:50:00+03:00
2025-07-20T19:50:00+03:00
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе, вероятность их особенно велика в первые два дня недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдётся лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше - в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что в такой ситуации днём в понедельник и вторник плюс 22 - плюс 25, в среду и четверг плюс 25 - плюс 28, в пятницу - плюс 26 - плюс 29 градусов. Ночная температура воздуха будет достигать плюс 16 - плюс 19 градусов.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидаются дожди и грозы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе, вероятность их особенно велика в первые два дня недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Москве на предстоящей рабочей недели без дождей обойдётся лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше - в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что в такой ситуации днём в понедельник и вторник плюс 22 - плюс 25, в среду и четверг плюс 25 - плюс 28, в пятницу - плюс 26 - плюс 29 градусов. Ночная температура воздуха будет достигать плюс 16 - плюс 19 градусов.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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