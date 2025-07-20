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В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро - РИА Новости, 20.07.2025
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18:23 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/moskva-2030292273.html
В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро
В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро - РИА Новости, 20.07.2025
В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро
Столичные полицейские задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе станции "Китай-город", предварительно никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:23:00+03:00
2025-07-20T18:23:00+03:00
происшествия
куба
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Столичные полицейские задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе станции "Китай-город", предварительно никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сегодня в подуличном переходе станции метро "Китай-город" произошел конфликт между мужчинами. Один из участников конфликта был задержан на месте происшествия. Им оказался гражданин республики Куба 2002 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступала. Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников конфликта. "Проводится проверка для установления причин и деталей произошедшего", - заключили правоохранители.
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происшествия, куба, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Куба, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро

В московском метро задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Столичные полицейские задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе станции "Китай-город", предварительно никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сегодня в подуличном переходе станции метро "Китай-город" произошел конфликт между мужчинами. Один из участников конфликта был задержан на месте происшествия. Им оказался гражданин республики Куба 2002 года рождения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступала. Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников конфликта.
"Проводится проверка для установления причин и деталей произошедшего", - заключили правоохранители.
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ПроисшествияКубаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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