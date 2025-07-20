https://ria.ru/20250720/moskva-2030292273.html

В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро

В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро - РИА Новости, 20.07.2025

В Москве задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе метро

Столичные полицейские задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе станции "Китай-город", предварительно никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:23:00+03:00

2025-07-20T18:23:00+03:00

2025-07-20T18:23:00+03:00

происшествия

куба

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Столичные полицейские задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе станции "Китай-город", предварительно никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сегодня в подуличном переходе станции метро "Китай-город" произошел конфликт между мужчинами. Один из участников конфликта был задержан на месте происшествия. Им оказался гражданин республики Куба 2002 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступала. Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников конфликта. "Проводится проверка для установления причин и деталей произошедшего", - заключили правоохранители.

https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2030077967.html

куба

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происшествия, куба, министерство внутренних дел рф (мвд россии)