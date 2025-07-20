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Экс-министр экономики Молдавии рассказал, что скрывают власти страны - РИА Новости, 20.07.2025
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15:51 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030275240.html
Экс-министр экономики Молдавии рассказал, что скрывают власти страны
Экс-министр экономики Молдавии рассказал, что скрывают власти страны - РИА Новости, 20.07.2025
Экс-министр экономики Молдавии рассказал, что скрывают власти страны
Власти Молдавии в преддверии парламентских выборов намеренно скрывают от граждан, что их ждет повышение тарифа на газ во время отопительного сезона, утверждает... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:51:00+03:00
2025-07-20T15:51:00+03:00
в мире
молдавия
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украина
октавиан калмык
евгения гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии парламентских выборов намеренно скрывают от граждан, что их ждет повышение тарифа на газ во время отопительного сезона, утверждает бывший министр экономики Октавиан Калмык. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее постановило, что поставщики газа в республику до 1 ноября должны сформировать запасы в объеме в 145 тысяч кубометров. Министр энергетики Дорин Жунгиету утверждает, что Молдавия уже приобрела по хорошей, но секретной цене около 50% необходимых объемов природного газа на 2025-2026 год. "Закупка летом, хранение и поставка этого природного газа в отопительный сезон приводит к дополнительным затратам, которые относятся к хранению этого газа. Биржевые котировки на рынке растут и показывают более высокую цену на природный газ, чем сейчас зафиксирована в тарифе, существуют предпосылки для пересмотра тарифа в отопительный сезон в сторону увеличения. Об этом не говорится, потому что это не дает властям положительные политические очки", - заявил Калмык журналистам в Кишиневе. По его словам, население и бизнес должны знать, чтобы заранее подготовить свои бюджеты. Кроме того, у Молдавии нет собственных хранилищ для размещения резервных запасов топлива. В прошлом страна использовала для этих целей резервы на Украине и в Румынии. "Если основные объемы закупленного газа будут храниться на Украине, то существуют определенные технические риски по передаче этого природного газа в отопительный сезон, учитывая тот дефицит газа, который сейчас фиксируется на украинском рынке", - добавил экс-министр. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250720/moldavija-2030271886.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, октавиан калмык, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Октавиан Калмык, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Экс-министр экономики Молдавии рассказал, что скрывают власти страны

Экс-министр Калмык: руководство Молдавии скрывает повышение тарифа на газ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Власти Молдавии в преддверии парламентских выборов намеренно скрывают от граждан, что их ждет повышение тарифа на газ во время отопительного сезона, утверждает бывший министр экономики Октавиан Калмык.
Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее постановило, что поставщики газа в республику до 1 ноября должны сформировать запасы в объеме в 145 тысяч кубометров. Министр энергетики Дорин Жунгиету утверждает, что Молдавия уже приобрела по хорошей, но секретной цене около 50% необходимых объемов природного газа на 2025-2026 год.
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"Закупка летом, хранение и поставка этого природного газа в отопительный сезон приводит к дополнительным затратам, которые относятся к хранению этого газа. Биржевые котировки на рынке растут и показывают более высокую цену на природный газ, чем сейчас зафиксирована в тарифе, существуют предпосылки для пересмотра тарифа в отопительный сезон в сторону увеличения. Об этом не говорится, потому что это не дает властям положительные политические очки", - заявил Калмык журналистам в Кишиневе.
По его словам, население и бизнес должны знать, чтобы заранее подготовить свои бюджеты. Кроме того, у Молдавии нет собственных хранилищ для размещения резервных запасов топлива. В прошлом страна использовала для этих целей резервы на Украине и в Румынии.
"Если основные объемы закупленного газа будут храниться на Украине, то существуют определенные технические риски по передаче этого природного газа в отопительный сезон, учитывая тот дефицит газа, который сейчас фиксируется на украинском рынке", - добавил экс-министр.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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19 июля, 19:26
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаОктавиан КалмыкЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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