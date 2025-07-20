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Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025
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09:43 20.07.2025 (обновлено: 09:47 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030240435.html
Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол
Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025
Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол
Процесс румынизации Молдавии имеет искусственный и во многом насильственный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:43:00+03:00
2025-07-20T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Процесс румынизации Молдавии имеет искусственный и во многом насильственный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев."Очевидно, что осуществляемая сейчас полным ходом румынизация Молдавии имеет искусственный, во многом насильственный характер", - сказал Липаев.Он отметил, что этот процесс включает принуждение к отказу от молдавской идентичности, отмену молдавского языка и навязывание искаженной версии истории.В последние годы в Молдавии наблюдаются попытки пересмотра исторической памяти, включая демонтаж памятников советским воинам-освободителям. Эти действия вызывают неоднозначную реакцию в молдавском обществе.
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в мире, бухарест, россия, молдавия, румыния
В мире, Бухарест, Россия, Молдавия, Румыния
Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол

Румынизация Молдавии носит искусственный, во многом насильственный характер

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Процесс румынизации Молдавии имеет искусственный и во многом насильственный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
"Очевидно, что осуществляемая сейчас полным ходом румынизация Молдавии имеет искусственный, во многом насильственный характер", - сказал Липаев.
Он отметил, что этот процесс включает принуждение к отказу от молдавской идентичности, отмену молдавского языка и навязывание искаженной версии истории.
В последние годы в Молдавии наблюдаются попытки пересмотра исторической памяти, включая демонтаж памятников советским воинам-освободителям. Эти действия вызывают неоднозначную реакцию в молдавском обществе.
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