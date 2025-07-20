https://ria.ru/20250720/moldaviya-2030240435.html

Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол

Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол - РИА Новости, 20.07.2025

Румынизация Молдавии носит искусственный характер, заявил посол

Процесс румынизации Молдавии имеет искусственный и во многом насильственный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:43:00+03:00

2025-07-20T09:43:00+03:00

2025-07-20T09:47:00+03:00

в мире

бухарест

россия

молдавия

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Процесс румынизации Молдавии имеет искусственный и во многом насильственный характер, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев."Очевидно, что осуществляемая сейчас полным ходом румынизация Молдавии имеет искусственный, во многом насильственный характер", - сказал Липаев.Он отметил, что этот процесс включает принуждение к отказу от молдавской идентичности, отмену молдавского языка и навязывание искаженной версии истории.В последние годы в Молдавии наблюдаются попытки пересмотра исторической памяти, включая демонтаж памятников советским воинам-освободителям. Эти действия вызывают неоднозначную реакцию в молдавском обществе.

https://ria.ru/20250717/britaniya-2029748330.html

бухарест

россия

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бухарест, россия, молдавия, румыния