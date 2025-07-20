https://ria.ru/20250720/moldavija-2030281479.html

В Молдавии из-за заморозков пострадал урожай многих видов фруктов

В Молдавии из-за заморозков пострадал урожай многих видов фруктов - РИА Новости, 20.07.2025

В Молдавии из-за заморозков пострадал урожай многих видов фруктов

Молдавия из-за весенних заморозков останется без абрикосов, персиков и нектаринов, пострадал также урожай яблок и черешни, заявил директор ассоциации Moldova... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:37:00+03:00

2025-07-20T16:37:00+03:00

2025-07-20T16:38:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Молдавия из-за весенних заморозков останется без абрикосов, персиков и нектаринов, пострадал также урожай яблок и черешни, заявил директор ассоциации Moldova Fruct Юрий Фэля. "Весенние заморозки нанесли серьёзный удар по садоводству Молдовы — урожай фруктов в 2025 году оказался под угрозой. Наиболее сильно пострадали абрикосы, персики и нектарины. При этом не только количество, но и качество оставшихся плодов ухудшится из-за влияния низких температур на стадии завязи", - заявил Фэля в эфире телеканала Agro TV.По его словам, урожай абрикосов может составить лишь 15–20% от прошлогоднего уровня, а персики и нектарины фактически полностью утрачены. Также серьезно пострадала черешня — более чем на 60%, а урожай яблок сократится примерно на 40%. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в мае сообщало: весенние заморозки уничтожили более 8650 гектаров садов. Особенно они пострадали в период цветения и формирования плодов. По предварительным оценкам, урожай черешни уменьшится на 55%, абрикосов и слив — на 40–45%. Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства из-за заморозков, но их запрос о помощи остался без ответа.

https://ria.ru/20250718/moldavija-2030070994.html

https://ria.ru/20250411/fermery-2010632512.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия