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Таубер заявила об ужасающих масштабах упадка в Молдавии - РИА Новости, 20.07.2025
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15:18 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/moldavija-2030271886.html
Таубер заявила об ужасающих масштабах упадка в Молдавии
Таубер заявила об ужасающих масштабах упадка в Молдавии - РИА Новости, 20.07.2025
Таубер заявила об ужасающих масштабах упадка в Молдавии
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года управления страной довела ее до ужасающего по масштабам упадка во всех областях, заявила РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:18:00+03:00
2025-07-20T15:18:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
марина таубер
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года управления страной довела ее до ужасающего по масштабам упадка во всех областях, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Мои коллеги из блока "Победа", подводя итоги работы ПДС озвучили цифры, иллюстрирующие итоги последних 4 лет парламента. Масштаб упадка, к которому "желтые" привели Молдавию просто ужасает. Каждый третий молдаванин живет за чертой бедности, а прошлый год стал рекордно низким по рождаемости", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, с 2020 страну покинули свыше 240 тысяч человек. Таубер утверждает, что власти поставили молдаван на грань выживания: траты на лечение увеличились на 80%, товары первой необходимости взлетели в цене на 75%, лекарства выросли в цене на 50%, электричество — подорожало втрое, а отопление — в 1,7 раза. "При этом ПДС продолжает обещать молдаванам мифические золотые горы. Вот только на деле они лишь распродают страну по частям в угоду брюссельским кураторам, оставляя после себя лишь пустые села и цеха, безжизненные поля, хаос и разрушение", - отметила депутат. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Таубер заявила об ужасающих масштабах упадка в Молдавии

Депутат Таубер: правящая партия Молдавии довела страну до ужасающего упадка

© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard BizguМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года управления страной довела ее до ужасающего по масштабам упадка во всех областях, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
«
"Мои коллеги из блока "Победа", подводя итоги работы ПДС озвучили цифры, иллюстрирующие итоги последних 4 лет парламента. Масштаб упадка, к которому "желтые" привели Молдавию просто ужасает. Каждый третий молдаванин живет за чертой бедности, а прошлый год стал рекордно низким по рождаемости", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране
2 июня, 13:55
По ее словам, с 2020 страну покинули свыше 240 тысяч человек. Таубер утверждает, что власти поставили молдаван на грань выживания: траты на лечение увеличились на 80%, товары первой необходимости взлетели в цене на 75%, лекарства выросли в цене на 50%, электричество — подорожало втрое, а отопление — в 1,7 раза.
«
"При этом ПДС продолжает обещать молдаванам мифические золотые горы. Вот только на деле они лишь распродают страну по частям в угоду брюссельским кураторам, оставляя после себя лишь пустые села и цеха, безжизненные поля, хаос и разрушение", - отметила депутат.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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