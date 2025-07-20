Таубер заявила об ужасающих масштабах упадка в Молдавии
Депутат Таубер: правящая партия Молдавии довела страну до ужасающего упадка
Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года управления страной довела ее до ужасающего по масштабам упадка во всех областях, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
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"Мои коллеги из блока "Победа", подводя итоги работы ПДС озвучили цифры, иллюстрирующие итоги последних 4 лет парламента. Масштаб упадка, к которому "желтые" привели Молдавию просто ужасает. Каждый третий молдаванин живет за чертой бедности, а прошлый год стал рекордно низким по рождаемости", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, с 2020 страну покинули свыше 240 тысяч человек. Таубер утверждает, что власти поставили молдаван на грань выживания: траты на лечение увеличились на 80%, товары первой необходимости взлетели в цене на 75%, лекарства выросли в цене на 50%, электричество — подорожало втрое, а отопление — в 1,7 раза.
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"При этом ПДС продолжает обещать молдаванам мифические золотые горы. Вот только на деле они лишь распродают страну по частям в угоду брюссельским кураторам, оставляя после себя лишь пустые села и цеха, безжизненные поля, хаос и разрушение", - отметила депутат.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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23 сентября 2024, 17:20