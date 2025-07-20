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Таубер назвала причину отказа ЦИК в допуске "Победы" к выборам

Таубер назвала причину отказа ЦИК в допуске "Победы" к выборам - РИА Новости, 20.07.2025

Таубер назвала причину отказа ЦИК в допуске "Победы" к выборам

Акт политической расправы с блоком "Победа", которому отказали в праве участвовать в парламентских выборах, был спланирован правящей партией Молдавии "Действие... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:27:00+03:00

2025-07-20T08:27:00+03:00

2025-07-20T08:27:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Акт политической расправы с блоком "Победа", которому отказали в праве участвовать в парламентских выборах, был спланирован правящей партией Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила исполнительный секретарь оппозиционной политсилы Марина Таубер. В субботу ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде. "Всем очевидно, что этот акт политической расправы был спланирован задолго до подачи документов. ПДС знают, что в честной предвыборной гонке с нами им не победить. За нами огромная народная поддержка — ее мощь была очевидна и членам Центризбиркома, которые выносили это неправомерное решение под обличающий гул голосов наших сторонников", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, блок "Победа" будет бороться за свои права в судах, на улицах, а также в международных организациях. "Причины отказа ЦИК в регистрации нашего блока настолько же ничтожны, как и все, что делает ПДС в последние годы. Мы не дадим уничтожить демократию. Мы победим — ради Молдавии, ради её будущего, ради всех, кто сегодня вышел на защиту справедливости", - подчеркнула Таубер. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250718/moldaviya-2029928002.html

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Варвара Скокшина

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