Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт
Депутат Рады Дмитрук: жители украинского села перекрыли въезд сотрудникам ТЦК
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт и не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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"В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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