https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030292590.html

Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт

Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт - РИА Новости, 20.07.2025

Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт

Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт и не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:28:00+03:00

2025-07-20T18:28:00+03:00

2025-07-20T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт и не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030283553.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, тернопольская область, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины