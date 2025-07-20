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Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 20.07.2025 (обновлено: 18:29 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030292590.html
Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт
Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт - РИА Новости, 20.07.2025
Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт
Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт и не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:28:00+03:00
2025-07-20T18:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тернопольская область
артем дмитрук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт и не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. &quot;В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд&quot;, - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030283553.html
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html
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в мире, украина, тернопольская область, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернопольская область, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Жители украинского села не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт

Депутат Рады Дмитрук: жители украинского села перекрыли въезд сотрудникам ТЦК

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт и не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«

Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТернопольская областьАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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