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В Одессе врач после общения с сотрудниками военкомата попал в реанимацию

В Одессе врач после общения с сотрудниками военкомата попал в реанимацию - РИА Новости, 20.07.2025

В Одессе врач после общения с сотрудниками военкомата попал в реанимацию

Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины избили во время мобилизации мужчину-медика, он оказался в реанимации, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:00:00+03:00

2025-07-20T17:00:00+03:00

2025-07-20T17:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины избили во время мобилизации мужчину-медика, он оказался в реанимации, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) избили врача, приехавшего из Харькова… Мужчину задержали на улице, силой затащили в микроавтобус и несколько раз ударили дверью по голове. Пострадавшего сначала повезли на военно-врачебную комиссию, не оказывая помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-Канале "Страны". По информации издания, сейчас мужчина в реанимации, у него пробито легкое и сломаны ребра. В Одесском областном военкомате заявили, что проводят служебную проверку. "Деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030157270.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, одесса, харьков, дмитрий лубинец, страна.ua, facebook, вооруженные силы украины