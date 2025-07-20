https://ria.ru/20250720/minoborony-2030271580.html

В Севастополе запретили распространять информацию о военных объектах

В Севастополе запретили распространять информацию о военных объектах - РИА Новости, 20.07.2025

В Севастополе запретили распространять информацию о военных объектах

Указ, который вводит запрет на распространение в любом виде, за исключением официальных сведений, информационных материалов, способствующих раскрытию дислокацию РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:15:00+03:00

2025-07-20T15:15:00+03:00

2025-07-20T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Указ, который вводит запрет на распространение в любом виде, за исключением официальных сведений, информационных материалов, способствующих раскрытию дислокацию объектов министерства обороны РФ и критической инфраструктуры Севастополя, а также сведений о последствиях применения беспилотных средств поражения и ракет подписан губернатором региона Михаилом Развожаевым. "Запретить на период действия на территории города Севастополя режима (среднего уровня реагирования) распространение в любом виде информации, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств министерства обороны Российской Федерации (ПВО, ППДО), сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории города Севастополя, а также сведений (за исключением официальных источников) о последствиях применения беспилотных (воздушных, подводных и наводных) судов и транспортных средств, ракет и (или) иных средств поражения" , - говорится в тексте указа губернатора, опубликованного на сайте правительства региона. Контроль за исполнением возложен на директора департамента общественной безопасности города Севастополя Алексея Краснокутского. Указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250720/krym-2030237571.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, министерство обороны рф (минобороны рф), общество