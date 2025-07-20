Путин поздравил работников с Днем металлурга
Путин: металлургия исторически вносит огромный вклад в развитие экономики
Сотрудник ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам с Днём металлурга отметил, что горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День металлурга в России отмечается 20 июля.
День металлурга в России
Вчера, 01:17
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. A слаженный, созидательный труд горняков и сталеваров, литейщиков и прокатчиков, инженеров и учёных – всех, кто работает в отрасли, – по праву пользуется почётом и уважением", - говорится в телеграмме.
Путин отметил важным, что сегодня металлургические предприятия модернизируются, повышают конкурентоспособность продукции, выходят на новые рынки сбыта и при этом ориентируются на современные, передовые экологические стандарты, последовательно реализуют принципы социального партнёрства. Президент подчеркнул, что имеет в виду поддержку работников и ветеранов отрасли и членов их семей, их искреннюю заботу о благоустройстве городов и посёлков. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что они и впредь будут успешно решать поставленные задачи в интересах России и нашего народа.
"Желаю вам здоровья и всего самого доброго", - добавил Путин.