https://ria.ru/20250720/metallurg-2030239814.html

Путин поздравил работников с Днем металлурга

Путин поздравил работников с Днем металлурга - РИА Новости, 20.07.2025

Путин поздравил работников с Днем металлурга

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам с Днём металлурга отметил, что горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:34:00+03:00

2025-07-20T09:34:00+03:00

2025-07-20T09:34:00+03:00

россия

ссср

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам с Днём металлурга отметил, что горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День металлурга в России отмечается 20 июля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. A слаженный, созидательный труд горняков и сталеваров, литейщиков и прокатчиков, инженеров и учёных – всех, кто работает в отрасли, – по праву пользуется почётом и уважением", - говорится в телеграмме. Путин отметил важным, что сегодня металлургические предприятия модернизируются, повышают конкурентоспособность продукции, выходят на новые рынки сбыта и при этом ориентируются на современные, передовые экологические стандарты, последовательно реализуют принципы социального партнёрства. Президент подчеркнул, что имеет в виду поддержку работников и ветеранов отрасли и членов их семей, их искреннюю заботу о благоустройстве городов и посёлков. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что они и впредь будут успешно решать поставленные задачи в интересах России и нашего народа. "Желаю вам здоровья и всего самого доброго", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250720/metallurg-2029987402.html

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россия, ссср, владимир путин