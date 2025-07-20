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День металлурга в России

День металлурга в России - РИА Новости, 20.07.2025

День металлурга в России

День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T01:17:00+03:00

2025-07-20T01:17:00+03:00

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День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День металлурга в России отмечается 20 июля.Металлургия – одна из важнейших отраслей промышленности и область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы.По типу металлургия делится на черную и цветную. Черная металлургия охватывает производство сплавов на основе железа (чугуна, стали, ферросплавов), а также марганца, хрома и ванадия. Цветная металлургия включает производство большинства остальных металлов и, в зависимости от свойств металлов, делится на металлургию легких металлов (титан, алюминий, магний) и тяжелых металлов (медь, никель, свинец, цинк, олово). Основной акцент цветная металлургия делает на алюминиевую, медную и никелевую промышленность. В связи с использованием атомной энергии развивается производство радиоактивных металлов. Металлургические процессы применяются также для производства полупроводников и неметаллов (кремний, германий, селен, теллур, мышьяк, фосфор, сера и др.), некоторые из них получают попутно с извлечением металлов. В целом современная металлургия охватывает процессы получения почти всех элементов периодической системы, за исключением галоидов и газов. С ней тесно связаны производство огнеупоров, коксохимическая и ряд других отраслей промышленности.Возникновение металлургии, как показывают археологические находки, относится к глубокой древности. Обнаруженные в 1950-1960-х годах в юго-западной части Малой Азии следы выплавки меди датируются VII-VI тысячелетием до нашей эры. Примерно в это же время человек познакомился с самородными металлами: золотом, серебром, медью, а затем с метеоритным железом.Сначала люди научились обрабатывать металлы в холодном состоянии, потом изобрели ковку – горячую кузнечную обработку. Во II тысячелетии до нашей эры начали широко применяться изделия из бронзы (сплава меди с оловом), которые по качеству значительно превосходили медные.Примерно в середине II тысячелетия до нашей эры человек начал овладевать искусством получения железа из руд. Сначала для этой цели использовали костры, потом специальные плавильные ямы – сыродутные горны. Постепенно процесс совершенствовался: увеличивались размеры сыродутных горнов, улучшалась их форма, повышалась мощность дутья; в результате горны превратились в небольшие печи для производства сыродутного железа – домницы. Дальнейшее увеличение размеров домниц привело в середине XIV века к появлению небольших доменных печей. На территории России люди уже 2,5-3 тысячелетия тому назад умели получать железо из руд и изготовлять из него оружие, орудия труда и предметы домашнего обихода. Первые железоделательные заводы начали создаваться в XVI-XVII веках. Они строились вблизи старинных русских городов – Тулы, Каширы, Серпухова, в Новгородском крае и др. Уже к концу XVII века их суммарная производительность достигла 150 тысяч пудов (240 тысяч килограммов). В начале XVIII века российская черная металлургия развивалась еще более быстрыми темпами. При Петре I Урал стал ведущим горно-металлургическим районом России. На Урале возникли крупные по тому времени железоделательные заводы – Каменский, Невьянский, Уктусский, Алапаевский и др. Одновременно продолжалось расширение и строительство предприятий в центральной части страны, близ Москвы, Липецка, Воронежа, в северо-западных районах. В середине XIX века на юге России были открыты богатые залежи ископаемого угля, месторождения железных, серебросвинцовых и цинковых руд, и в 1856 году было принято решение о строительстве заводов в этой местности. Южнорусские заводы были построены с учетом достижений мирового научно-технического прогресса. К концу XIX века металлургическая промышленность России увеличила свою производительность за счет усовершенствования традиционных методов обработки уральского железа и применения европейских технологий на юге. Это позволило улучшить экономические условия внутри страны и создать базу для других развивающихся отраслей промышленности, таких как железнодорожный транспорт, машиностроение, строительство. За годы советской власти металлургия превратилась в передовую отрасль. Были реконструированы старые металлургические заводы (Златоустовский, Надеждинский, Чусовской, Верх-Исетский, Белорецкий, Карабашский (сейчас АО "Карабашмедь") и Калатинский (сейчас Кировградская металлургическая компания) заводы и др.), и построен ряд новых предприятий (Челябинский завод ферросплавов (сейчас Челябинский электрометаллургический комбинат), Магнитогорский металлургический комбинат, Красноуральский медеплавильный завод (сейчас АО "Святогор"), Тагильский (сейчас АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат") и Бакальский (сейчас Челябинский металлургический комбинат) металлургические заводы, Уфалейский никелевый (ОАО "Уфалейникель"), Челябинский цинковый и Уральский алюминиевый заводы и др.). В 1960-1970-х годах СССР вышел на передовые позиции по развитию металлургической науки и техники в мире, что позволило нарастить производство металлургической продукции. Так, в 1966 году черная металлургия достигла знаменательного рубежа: выплавка стали превысила 100 миллионов тонн. Таким образом, за десять лет, с 1957 по 1967 год, металлурги СССР сумели удвоить производство стали. В 1971 году Советский Союз по выплавке стали вышел на первое место в мире. В 1986 году производство стали в СССР превысило 160 миллионов тонн, в 1990 году составило 154,4 миллиона тонн. Кризис 1990-х годов не обошел стороной российских металлургов. Ощутимый спад производственных показателей был вызван значительным износом оборудования, использованием устаревших технологий и внутриполитическими и экономическими проблемами страны. До 1991 года металлургическое производство являлось составной частью единого производственного комплекса СССР. После выделения из состава Союза отдельных республик сырьевое обеспечение металлургического производства нарушилось. Так, например, богатые марганцевые руды и заводы, производившие марганецсодержащие сплавы, остались на Украине и в Грузии, месторождения хромистых руд – в Казахстане. За прошедшие годы многие проблемы были решены.В современной России металлургическая промышленность является одной из важнейших отраслей экономики и имеет стратегическое значение для наращивания промышленного потенциала страны, реализации крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота. Металлургическая промышленность обеспечивает стабильное развитие экономики, преимущественно за счет воздействия на смежные сферы: отрасли промышленности (автомобилестроение, авиастроение, машиностроение, военная промышленность и др.), строительство и топливно-энергетический комплекс. Начиная с 2013 года в металлургической отрасли отмечался стабильный рост выручки и чистой прибыли, что, в частности, произошло под влиянием внедрения Стратегии научно-технологического развития РФ, Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года. В рамках указанных стратегий оказывалась поддержка металлургической промышленности: восстановление предприятий, их модернизация или реконструкция, дальнейшее стимулирование деятельности и др.После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года западные страны начали массированную санкционную атаку на экономику России. Металлургическая промышленность восприняла новые ограничения особенно остро из-за потери рынков сбыта и отказа западных компаний поставлять необходимое оборудование.В январе 2023 года министерство промышленности и торговли РФ утвердило Стратегию развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 года. Стратегия предполагает развитие целого ряда производств, например цинковых, важных для автомобилестроения, и титановых, ключевых для авиации, судостроения и энергетики. Ожидаемый целевой рост производства к 2030 году – 33% для черной металлургии и 28 – для цветной.Несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки.Кроме того, отрасль становится все более высокотехнологичной. Активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами, что открывает новые широкие возможности в различных сферах – от авиации и космонавтики до электроники и медицины. Металлургические предприятия активно переходят на современные технологии и оборудование в рамках федерального проекта "Чистый воздух".В 2023 году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции и пятое – по объемам выплавки стали.По оценкам экспертов, в 2024 году металлургическое производств в России сократилось на 1,2%. При этом снизилось производство в черной металлургии, тогда как динамика производства цветных металлов в целом была положительной.Производство стали в России было минимальным за последние семь лет. При этом внутреннее потребление стальной продукции снизилось на 6% из-за ухудшения спроса со стороны строительного сектора. Эксперты отмечают, что снижение спроса на сталь стало прямым следствием ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ и сокращения льготных программ в области ипотечного кредитования. Кроме того, в начале 2024 года образовался временный перерыв в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, в том числе активной фазы строительства участков трассы М-12. По этой причине темпы роста строительных работ стали замедляться. Также ситуацию усугубил циклический спад спроса на стальные трубы. Однако, как отмечают эксперты, в данном случае снижение произошло на фоне рекордного результата прошлого года. При этом на результат повлияло также сокращение инвестиций "Газпрома" на 7% и снижение работ по строительству магистральных трубопроводов. По данным РИА "Рейтинг", экспорт металлов и изделий из них снизился в тоннаже, но увеличился в денежном выражении из-за роста среднегодовых цен на алюминий, медь и золото.Эксперты полагают, что отрицательная динамика металлургического производства в 2025 году сохранится, так как существенного улучшения спроса на внутреннем рынке не ожидается, а на внешнем рынке перспективы роста также не просматриваются.День металлурга является профессиональным праздником для почти 700 тысяч человек. В этот день главные праздничные мероприятия традиционно проходят на основных производственных площадках крупнейших российских металлургических компаний. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, праздники, день металлурга в россии