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Путин рассказал, как поддерживает российский автопром - РИА Новости, 20.07.2025
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14:19 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/mashiny-2030265754.html
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром - РИА Новости, 20.07.2025
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что совершает поездки на отечественных машинах для поддержки российского автопрома. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:19:00+03:00
2025-07-20T14:19:00+03:00
авто
россия
самарская область
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что совершает поездки на отечественных машинах для поддержки российского автопрома.Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, ответил на вопрос о том, являются ли поддержкой автопрома его поездки на отечественных машинах."Да, конечно, я прекрасно отдаю себе в этом отчtт. Чего здесь плохого? Это, наоборот, хорошо - поддержка своего производителя. А кого же поддерживать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250713/putin-2028868402.html
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авто, россия, самарская область, павел зарубин, владимир путин
Авто, Россия, Самарская область, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром

Путин рассказал, что ездит на российских машинах, чтобы поддержать автопром

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что совершает поездки на отечественных машинах для поддержки российского автопрома.
Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, ответил на вопрос о том, являются ли поддержкой автопрома его поездки на отечественных машинах.
"Да, конечно, я прекрасно отдаю себе в этом отчtт. Чего здесь плохого? Это, наоборот, хорошо - поддержка своего производителя. А кого же поддерживать", - сказал Путин.
Владимир Путин и Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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13 июля, 14:35
 
АвтоРоссияСамарская областьПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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