https://ria.ru/20250720/mashiny-2030265754.html

Путин рассказал, как поддерживает российский автопром

Путин рассказал, как поддерживает российский автопром - РИА Новости, 20.07.2025

Путин рассказал, как поддерживает российский автопром

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что совершает поездки на отечественных машинах для поддержки российского автопрома. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:19:00+03:00

2025-07-20T14:19:00+03:00

2025-07-20T14:19:00+03:00

авто

россия

самарская область

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что совершает поездки на отечественных машинах для поддержки российского автопрома.Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, ответил на вопрос о том, являются ли поддержкой автопрома его поездки на отечественных машинах."Да, конечно, я прекрасно отдаю себе в этом отчtт. Чего здесь плохого? Это, наоборот, хорошо - поддержка своего производителя. А кого же поддерживать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250713/putin-2028868402.html

россия

самарская область

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Варвара Скокшина

авто, россия, самарская область, павел зарубин, владимир путин