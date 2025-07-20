https://ria.ru/20250720/mashiny-2030265754.html
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром - РИА Новости, 20.07.2025
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что совершает поездки на отечественных машинах для поддержки российского автопрома. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:19:00+03:00
2025-07-20T14:19:00+03:00
2025-07-20T14:19:00+03:00
авто
россия
самарская область
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что совершает поездки на отечественных машинах для поддержки российского автопрома.Путин в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, ответил на вопрос о том, являются ли поддержкой автопрома его поездки на отечественных машинах."Да, конечно, я прекрасно отдаю себе в этом отчtт. Чего здесь плохого? Это, наоборот, хорошо - поддержка своего производителя. А кого же поддерживать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250713/putin-2028868402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, самарская область, павел зарубин, владимир путин
Авто, Россия, Самарская область, Павел Зарубин, Владимир Путин
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром
Путин рассказал, что ездит на российских машинах, чтобы поддержать автопром