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Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол - РИА Новости, 20.07.2025
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09:50 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/lipaev-2030241236.html
Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол
Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол - РИА Новости, 20.07.2025
Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол
Вероятность того, что Румыния решится на военное столкновение с российскими миротворцами в Приднестровье, крайне мала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:50:00+03:00
2025-07-20T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Вероятность того, что Румыния решится на военное столкновение с российскими миротворцами в Приднестровье, крайне мала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "Перспектива, что Румыния отважится на этот безрассудный шаг, представляется маловероятной", - сказал Липаев. Он отметил, что румынское общество не поддерживает идею военного конфликта с Россией, о чем свидетельствуют данные соцопросов. Российский миротворческий контингент находится в Приднестровье с 1992 года в рамках соглашения о прекращении огня. В последнее время западные СМИ неоднократно распространяли информацию о возможной эскалации в регионе.
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в мире, румыния, россия, бухарест
В мире, Румыния, Россия, Бухарест
Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол

Липаев: столкновение Румынии с миротворцами РФ в Приднестровье маловероятно

© AP Photo / Andreea AlexandruВоеннослужащий на танке
Военнослужащий на танке - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Военнослужащий на танке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Вероятность того, что Румыния решится на военное столкновение с российскими миротворцами в Приднестровье, крайне мала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
"Перспектива, что Румыния отважится на этот безрассудный шаг, представляется маловероятной", - сказал Липаев.
Он отметил, что румынское общество не поддерживает идею военного конфликта с Россией, о чем свидетельствуют данные соцопросов.
Российский миротворческий контингент находится в Приднестровье с 1992 года в рамках соглашения о прекращении огня. В последнее время западные СМИ неоднократно распространяли информацию о возможной эскалации в регионе.
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