https://ria.ru/20250720/lipaev-2030241236.html

Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол

Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол - РИА Новости, 20.07.2025

Румыния не решится столкнуться с Россией в Приднестровье, считает посол

Вероятность того, что Румыния решится на военное столкновение с российскими миротворцами в Приднестровье, крайне мала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:50:00+03:00

2025-07-20T09:50:00+03:00

2025-07-20T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Вероятность того, что Румыния решится на военное столкновение с российскими миротворцами в Приднестровье, крайне мала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. "Перспектива, что Румыния отважится на этот безрассудный шаг, представляется маловероятной", - сказал Липаев. Он отметил, что румынское общество не поддерживает идею военного конфликта с Россией, о чем свидетельствуют данные соцопросов. Российский миротворческий контингент находится в Приднестровье с 1992 года в рамках соглашения о прекращении огня. В последнее время западные СМИ неоднократно распространяли информацию о возможной эскалации в регионе.

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030237204.html

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в мире, румыния, россия, бухарест