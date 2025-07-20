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Ликсутов: в Москве компании увеличили поставки хлеба и кондитерских изделий - РИА Новости, 20.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:13 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/liksutov-2030200130.html
Ликсутов: в Москве компании увеличили поставки хлеба и кондитерских изделий
Ликсутов: в Москве компании увеличили поставки хлеба и кондитерских изделий - РИА Новости, 20.07.2025
Ликсутов: в Москве компании увеличили поставки хлеба и кондитерских изделий
За первые пять месяцев текущего года в Москве поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:13:00+03:00
2025-07-20T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года в Москве поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, заявил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, это позволяет обеспечивать горожан качественными продуктами питания", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра уточнил, что за первые пять месяцев текущего года поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 32,3% в сравнении с таким же периодом 2024 года.Отмечается, что за январь-май текущего года столичные компании нарастили производство булочных изделий из пшеничной муки на 14%, пирогов — на 29%, а также пирожных — на 34,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года."В столице функционирует более 320 предприятий пищевой промышленности. С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей свежими продуктами. В результате, за период с начала 2025 года объем поставок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Москве превысил 52 миллиарда рублей", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Министр добавил, что эти данные подтверждают стабильный рост отрасли и говорят о ее важной роли в экономике мегаполиса.К примеру, с начала текущего года ОАО КБК "Черемушки" продолжает демонстрировать рост. За отчетный период комбинат отгрузил в магазины столицы и Подмосковья порядка 57 тысяч тонн свежей хлебобулочной продукции. Эти данные на 10% превышают показатели аналогичного периода 2024 года. Как отметили в ДИПП, выручка предприятия достигла 7 миллиардов рублей. Успех обусловлен не только ростом объемов производства, но и выпуском новых изделий с добавленной стоимостью: пирожков с различными начинками, сдобных рулетов и зерновых хлебов.В свою очередь, гендиректор комбината Юрий Мугандин заявил, что спрос у потребителей продукции комбината подтверждает стабильную работу предприятия и его важную роль в жизни мегаполиса.Кроме того, столичный комбинат кондитерских изделий "Добрынинский" за первые пять месяцев текущего года произвел 550 тонн тортов, пирожных, десертов и прочих изделий на более 250 миллионов рублей. На сегодняшний день продукция комбината насчитывает свыше 150 наименований кондитерских изделий, изготовленных из натуральных ингредиентов. А холдинг "Коломенский" занимается выпуском свыше 1,5 тысячи тонн изделий в сутки, включая свежую и быстрозамороженную хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия и готовую еду.Ранее Ликсутов сообщил, что один из производителей при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный инвесткредит, средства которого направит на покупку нового оборудования.
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , тинао, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , ТиНАО, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
Ликсутов: в Москве компании увеличили поставки хлеба и кондитерских изделий

Ликсутов: московские компании нарастили поставки хлеба и кондитерских изделий

© Фото : Пресс-служба ДИППКМКИ Добрынинский
КМКИ Добрынинский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
КМКИ Добрынинский
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. За первые пять месяцев текущего года в Москве поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, заявил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, это позволяет обеспечивать горожан качественными продуктами питания", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра уточнил, что за первые пять месяцев текущего года поставки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 32,3% в сравнении с таким же периодом 2024 года.
Отмечается, что за январь-май текущего года столичные компании нарастили производство булочных изделий из пшеничной муки на 14%, пирогов — на 29%, а также пирожных — на 34,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
"В столице функционирует более 320 предприятий пищевой промышленности. С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей свежими продуктами. В результате, за период с начала 2025 года объем поставок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Москве превысил 52 миллиарда рублей", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Министр добавил, что эти данные подтверждают стабильный рост отрасли и говорят о ее важной роли в экономике мегаполиса.
К примеру, с начала текущего года ОАО КБК "Черемушки" продолжает демонстрировать рост. За отчетный период комбинат отгрузил в магазины столицы и Подмосковья порядка 57 тысяч тонн свежей хлебобулочной продукции. Эти данные на 10% превышают показатели аналогичного периода 2024 года. Как отметили в ДИПП, выручка предприятия достигла 7 миллиардов рублей. Успех обусловлен не только ростом объемов производства, но и выпуском новых изделий с добавленной стоимостью: пирожков с различными начинками, сдобных рулетов и зерновых хлебов.
В свою очередь, гендиректор комбината Юрий Мугандин заявил, что спрос у потребителей продукции комбината подтверждает стабильную работу предприятия и его важную роль в жизни мегаполиса.
Кроме того, столичный комбинат кондитерских изделий "Добрынинский" за первые пять месяцев текущего года произвел 550 тонн тортов, пирожных, десертов и прочих изделий на более 250 миллионов рублей. На сегодняшний день продукция комбината насчитывает свыше 150 наименований кондитерских изделий, изготовленных из натуральных ингредиентов. А холдинг "Коломенский" занимается выпуском свыше 1,5 тысячи тонн изделий в сутки, включая свежую и быстрозамороженную хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия и готовую еду.
Ранее Ликсутов сообщил, что один из производителей при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный инвесткредит, средства которого направит на покупку нового оборудования.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаТиНАОСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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