Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае
В России не выявляли случаев лихорадки чикунгунья после вспышки в Китае
Врачи в масках. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"По имеющейся информации, в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Роспотребнадзор держит на контроле данную информацию", - рассказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков.
"В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличие есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.