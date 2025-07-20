https://ria.ru/20250720/likhoradka-2030258916.html

Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае

Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае - РИА Новости, 20.07.2025

Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:04:00+03:00

2025-07-20T13:04:00+03:00

2025-07-20T13:24:00+03:00

китай

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."По имеющейся информации, в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Роспотребнадзор держит на контроле данную информацию", - рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков."В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличие есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - пояснили в Роспотребнадзоре.Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

https://ria.ru/20250620/covid-2024212959.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире