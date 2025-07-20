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Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае - РИА Новости, 20.07.2025
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13:04 20.07.2025 (обновлено: 13:24 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/likhoradka-2030258916.html
Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае
Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае - РИА Новости, 20.07.2025
Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае
Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:04:00+03:00
2025-07-20T13:24:00+03:00
китай
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."По имеющейся информации, в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Роспотребнадзор держит на контроле данную информацию", - рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков."В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличие есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - пояснили в Роспотребнадзоре.Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
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китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Китай, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор следит за вспышкой лихорадки чикунгунья в Китае

В России не выявляли случаев лихорадки чикунгунья после вспышки в Китае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрачи в масках
Врачи в масках - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ завозные случаи не зарегистрированы, в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"По имеющейся информации, в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Роспотребнадзор держит на контроле данную информацию", - рассказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков.
"В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличие есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основными симптомами заболевания является повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
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