https://ria.ru/20250720/legionery-2030259983.html

Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра

Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра - РИА Новости, 20.07.2025

Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра

Чилийский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Игнасио Сааведра, комментируя обсуждение возможного ужесточения лимита на иностранных игроков, заявил РИА... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:15:00+03:00

2025-07-20T13:15:00+03:00

2025-07-20T13:15:00+03:00

футбол

россия

армения

белоруссия

алексей батраков

евразийский экономический союз

спорт

российская премьер-лига (рпл)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Чилийский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Игнасио Сааведра, комментируя обсуждение возможного ужесточения лимита на иностранных игроков, заявил РИА Новости, что легионеры приносят пользу Российской премьер-лиге (РПЛ). Начиная с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров в количестве до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В заявках клубов Первой лиги на сезон может быть не больше четырех легионеров, во Второй лиге легионеры запрещены. "Здорово, что в России так много хороших игроков. В то же время, если в лигу приезжают иностранные футболисты высокого уровня, это идет на пользу всему чемпионату. В Чили происходит похожая ситуация: все хотят дать как можно больше шансов молодым игрокам, но им тяжело конкурировать на высоком уровне", - заявил Сааведра. "Знаю, что в России действительно много талантливых футболистов. Например, у нас в клубе - Руслан Барт и Макар Чирков. Также могу отметить Алексея Батракова из "Локомотива". Считаю, что они уже готовы играть на высоком уровне. Но если у клубов есть финансовые возможности пригласить качественных легионеров, это тоже делает лигу сильнее", - ответил чилиец на вопрос, согласен ли он с тем, что занимает место российской молодежи.

https://rsport.ria.ru/20250718/khil-2030066425.html

https://rsport.ria.ru/20250719/futbol-2030209881.html

россия

армения

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, белоруссия, алексей батраков, евразийский экономический союз, спорт, российская премьер-лига (рпл)