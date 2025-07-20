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Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра - РИА Новости, 20.07.2025
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Футбол
 
13:15 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/legionery-2030259983.html
Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра
Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра - РИА Новости, 20.07.2025
Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра
Чилийский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Игнасио Сааведра, комментируя обсуждение возможного ужесточения лимита на иностранных игроков, заявил РИА... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:15:00+03:00
2025-07-20T13:15:00+03:00
футбол
россия
армения
белоруссия
алексей батраков
евразийский экономический союз
спорт
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Чилийский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Игнасио Сааведра, комментируя обсуждение возможного ужесточения лимита на иностранных игроков, заявил РИА Новости, что легионеры приносят пользу Российской премьер-лиге (РПЛ). Начиная с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров в количестве до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В заявках клубов Первой лиги на сезон может быть не больше четырех легионеров, во Второй лиге легионеры запрещены. "Здорово, что в России так много хороших игроков. В то же время, если в лигу приезжают иностранные футболисты высокого уровня, это идет на пользу всему чемпионату. В Чили происходит похожая ситуация: все хотят дать как можно больше шансов молодым игрокам, но им тяжело конкурировать на высоком уровне", - заявил Сааведра. "Знаю, что в России действительно много талантливых футболистов. Например, у нас в клубе - Руслан Барт и Макар Чирков. Также могу отметить Алексея Батракова из "Локомотива". Считаю, что они уже готовы играть на высоком уровне. Но если у клубов есть финансовые возможности пригласить качественных легионеров, это тоже делает лигу сильнее", - ответил чилиец на вопрос, согласен ли он с тем, что занимает место российской молодежи.
https://rsport.ria.ru/20250718/khil-2030066425.html
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россия, армения, белоруссия, алексей батраков, евразийский экономический союз, спорт, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Россия, Армения, Белоруссия, Алексей Батраков, Евразийский экономический союз, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ)
Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра

Сааведра: легионеры высокого уровня приносят пользу РПЛ

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Чилийский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Игнасио Сааведра, комментируя обсуждение возможного ужесточения лимита на иностранных игроков, заявил РИА Новости, что легионеры приносят пользу Российской премьер-лиге (РПЛ).
Начиная с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров в количестве до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В заявках клубов Первой лиги на сезон может быть не больше четырех легионеров, во Второй лиге легионеры запрещены.
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"Здорово, что в России так много хороших игроков. В то же время, если в лигу приезжают иностранные футболисты высокого уровня, это идет на пользу всему чемпионату. В Чили происходит похожая ситуация: все хотят дать как можно больше шансов молодым игрокам, но им тяжело конкурировать на высоком уровне", - заявил Сааведра.
"Знаю, что в России действительно много талантливых футболистов. Например, у нас в клубе - Руслан Барт и Макар Чирков. Также могу отметить Алексея Батракова из "Локомотива". Считаю, что они уже готовы играть на высоком уровне. Но если у клубов есть финансовые возможности пригласить качественных легионеров, это тоже делает лигу сильнее", - ответил чилиец на вопрос, согласен ли он с тем, что занимает место российской молодежи.
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ФутболРоссияАрменияБелоруссияАлексей БатраковЕвразийский экономический союзСпортРоссийская премьер-лига (РПЛ)
 
 
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