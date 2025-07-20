Легионеры приносят пользу РПЛ, считает Сааведра
Сааведра: легионеры высокого уровня приносят пользу РПЛ
© Freepik.comФутбольный мяч
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Чилийский полузащитник футбольного клуба "Сочи" Игнасио Сааведра, комментируя обсуждение возможного ужесточения лимита на иностранных игроков, заявил РИА Новости, что легионеры приносят пользу Российской премьер-лиге (РПЛ).
Начиная с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров в количестве до 13 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В заявках клубов Первой лиги на сезон может быть не больше четырех легионеров, во Второй лиге легионеры запрещены.
"Здорово, что в России так много хороших игроков. В то же время, если в лигу приезжают иностранные футболисты высокого уровня, это идет на пользу всему чемпионату. В Чили происходит похожая ситуация: все хотят дать как можно больше шансов молодым игрокам, но им тяжело конкурировать на высоком уровне", - заявил Сааведра.
"Знаю, что в России действительно много талантливых футболистов. Например, у нас в клубе - Руслан Барт и Макар Чирков. Также могу отметить Алексея Батракова из "Локомотива". Считаю, что они уже готовы играть на высоком уровне. Но если у клубов есть финансовые возможности пригласить качественных легионеров, это тоже делает лигу сильнее", - ответил чилиец на вопрос, согласен ли он с тем, что занимает место российской молодежи.