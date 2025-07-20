https://ria.ru/20250720/kirgiziya-2030302071.html

Президент Монголии прибыл в Бишкек с госвизитом

Президент Монголии прибыл в Бишкек с госвизитом - РИА Новости, 20.07.2025

Президент Монголии прибыл в Бишкек с госвизитом

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Бишкек с государственным визитом, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе президента Киргизии Садыра... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:01:00+03:00

2025-07-20T20:01:00+03:00

2025-07-20T20:01:00+03:00

в мире

монголия

киргизия

бишкек

садыр жапаров

ухнаагийн хурэлсух

адылбек касымалиев

манас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16545/45/165454513_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_5f23a91d762131a145b6eb832a2a7d95.jpg

БИШКЕК, 20 июл - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Бишкек с государственным визитом, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова. "Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 20 июля, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. В международном аэропорту "Манас" лидера Монголии встретил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в рамках визита у монгольского лидера запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом визита, а также двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, спикером парламента Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров республики Адылбеком Касымалиевым. В ходе визита планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества между Киргизией и Монголией. Кроме того, запланирован киргизско-монгольский бизнес-форум, а также концерт с участием деятелей искусства двух стран.

https://ria.ru/20250627/eaes-2025835502.html

монголия

киргизия

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, монголия, киргизия, бишкек, садыр жапаров, ухнаагийн хурэлсух, адылбек касымалиев, манас