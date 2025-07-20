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Президент Монголии прибыл в Бишкек с госвизитом
Президент Монголии прибыл в Бишкек с госвизитом - РИА Новости, 20.07.2025
Президент Монголии прибыл в Бишкек с госвизитом
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Бишкек с государственным визитом, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе президента Киргизии Садыра... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:01:00+03:00
2025-07-20T20:01:00+03:00
2025-07-20T20:01:00+03:00
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БИШКЕК, 20 июл - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Бишкек с государственным визитом, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова. "Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня, 20 июля, прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику. В международном аэропорту "Манас" лидера Монголии встретил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в рамках визита у монгольского лидера запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом визита, а также двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, спикером парламента Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров республики Адылбеком Касымалиевым. В ходе визита планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества между Киргизией и Монголией. Кроме того, запланирован киргизско-монгольский бизнес-форум, а также концерт с участием деятелей искусства двух стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, киргизия, бишкек, садыр жапаров, ухнаагийн хурэлсух, адылбек касымалиев, манас
В мире, Монголия, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров, Ухнаагийн Хурэлсух, Адылбек Касымалиев, Манас
Президент Монголии прибыл в Бишкек с госвизитом
Президент Монголии Хурэлсух прибыл в Киргизию с государственным визитом