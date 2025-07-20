https://ria.ru/20250720/kinolog-2030222531.html

Кинолог предупредил об опасностях, связанных со сдачей собаки в аренду

Кинолог предупредил об опасностях, связанных со сдачей собаки в аренду - РИА Новости, 20.07.2025

Кинолог предупредил об опасностях, связанных со сдачей собаки в аренду

Догшеринг вреден, а в некоторых случаях может быть и вовсе опасен для собаки, сдавать в аренду следует только неодушевленные предметы, а использование животных... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:40:00+03:00

2025-07-20T03:40:00+03:00

2025-07-20T03:40:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Догшеринг вреден, а в некоторых случаях может быть и вовсе опасен для собаки, сдавать в аренду следует только неодушевленные предметы, а использование животных в таком бизнесе недопустимо, выразил мнение в беседе с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Предложения догшеринга - краткосрочной аренды собак, - можно найти в интернете. Арендаторы обычно прибегают к такой услуге, чтобы устроить фотосессию или мероприятие. Некоторые хотят присмотреться к роли хозяина и "порепетировать" появление в доме собственного щенка. "Подобный бизнес может стать причиной серьезной психологической травмы у собаки. Кроме того, это в принципе подвергает опасности ее жизнь: никогда не знаешь, ради каких целей приходит клиент, может быть, он живодер. Питомец - это не автомобиль или другой неодушевленный предмет, речи об аренде в этом вопросе даже стоять не должно", - сказал агентству Голубев. Эксперт уточнил, что собаке в принципе крайне вредно часто менять место жительства. Питомец, по словам кинолога, должен быть привязан к одному хозяину, или, в крайнем случае, к одной семье в одном доме. Другие люди в идеале должны вызывать у собаки равнодушие, либо занимать ее лишь на время, указал Голубев. Питомец, который во время догшеринга будет переходить из рук в руки, станет тревожным и раздражительным, отметил эксперт и предупредил, что даже от легкого стресса у собаки может нарушиться режим питания, стул, качество сна. Все это в совокупности ведет к развитию самых разных заболеваний, добавил Голубев. По мнению кинолога, режим дня собаки не предусматривает, чтобы она каждый день по несколько часов участвовала то в различных мероприятиях, то в фотосессиях. В идеале ее жизнь должна быть построена по одному четкому графику, соблюдать который - задача ответственного хозяина, подчеркнул Голубев. Более того, взрослые питомцы достаточно много спят, это занятие может занимать у них до 16 часов, а перегрузка пагубно скажется на самочувствии и психике животного, объяснил эксперт. "Собаки привыкают к определенному рациону. Сможете ли вы быть уверены, что клиент не нарушит его? Не захочет подкормить чем-то со стола или просто покормит не в то время? Любое изменение в пищевых привычках может моментально сказаться на работе ЖКТ", - призвал задуматься президент РКФ. По словам Голубева, сложно представить, чтобы ответственный хозяин добровольно отдал питомца в руки незнакомому человеку. Случаи живодерства по-прежнему пугающе часто возникают в средствах массовой информации, напомнил кинолог, а проверить намерения "клиента" заранее невозможно. Помимо этого, в незнакомой обстановке питомец может начать вести себя непредсказуемо, например, сорваться с поводка и убежать, объяснил эксперт. В целом, Голубев считает, что в догшеринге нет ни одного положительного момента ни для собаки, ни для тех, кто берет ее в аренду. Использование животного в таких целях говорит о халатном к нему отношении, и должно быть запрещено, а арендаторов стоит привлекать к административной ответственности, отметил эксперт. "Если вы действительно хотите попробовать себя в роли потенциального собаковода, попросите хороших друзей или родственников оставить вам питомца на время их отпуска. Пообщайтесь с заводчиками и посетите профильные выставки. Либо запишитесь хотя бы на день волонтером в приют для собак", - посоветовал президент РКФ.

https://ria.ru/20250713/kinolog-2028829220.html

https://ria.ru/20250706/sobaki-2027443659.html

https://ria.ru/20250629/sobaki-2026084989.html

https://ria.ru/20250615/sobaki-2022894950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)