https://ria.ru/20250720/kazahstan-2030304904.html

Нашлись новые данные о 64 красноармейцах, захороненных в Казахстане

Нашлись новые данные о 64 красноармейцах, захороненных в Казахстане - РИА Новости, 20.07.2025

Нашлись новые данные о 64 красноармейцах, захороненных в Казахстане

Ранее неизвестные данные установлены о 64 красноармейцах, захороненных на западе Казахстана в Атырау (до 1992 года - Гурьев), сообщил в воскресенье РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:24:00+03:00

2025-07-20T20:24:00+03:00

2025-07-20T20:24:00+03:00

в мире

казахстан

атырау

мемориал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg

АСТАНА, 20 июл - РИА Новости. Ранее неизвестные данные установлены о 64 красноармейцах, захороненных на западе Казахстана в Атырау (до 1992 года - Гурьев), сообщил в воскресенье РИА Новости председатель русского этнокультурного объединения "Былина" Ассамблеи народа Казахстана, краевед Андрей Кораблёв. "Мне удалось обнаружить данные ещё 64 красноармейцев, ранее неизвестных, которые были захоронены в городе Гурьеве, в период 1942-1945 годов здесь действовали эвакогоспитали. Это стало возможным благодаря тому, что в поисковых базах данных "Подвиг народа" и "Мемориал", стали выкладывать дополнительные документы. И я, работая с этими документами, сделал такое открытие", - сказал Кораблёв. Он добавил, что ещё в 1975 году, к 30-летию Победы был открыт мемориал в парке Победы, куда должны были перезахоронить останки всех найденных красноармейцев из братских могил, однако тогда перезахоронение было символическим. По словам краеведа, оказалось, что близ одного из предприятий города на сегодня было похоронено больше солдат, чем предполагалось ранее. Кораблёв уточнил, что в Атырау в 2005 году по данным военкомата захоронен 91 участник Великой Отечественной войны, позже эта цифра была увеличена до 168, согласно новым исследованиям, количество захороненных красноармейцев увеличилось ещё на 64. "На данный момент работа сейчас заключается в том, чтобы, исходя из полученных данных, будем просить власти увековечить память об этих красноармейцах, и чтобы это захоронение стало мемориальным", - отмечает Кораблёв.

https://ria.ru/20250504/kazahstan-2014860303.html

казахстан

атырау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, атырау, мемориал