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Число жертв крушения катера во Вьетнаме увеличилось

Число жертв крушения катера во Вьетнаме увеличилось - РИА Новости, 20.07.2025

Число жертв крушения катера во Вьетнаме увеличилось

Количество жертв крушения прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:54:00+03:00

2025-07-20T15:54:00+03:00

2025-07-20T15:54:00+03:00

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БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Количество жертв крушения прогулочного катера с 48 туристами и пятью членами экипажа на борту, который перевернулся из-за сильного волнения у берегов вьетнамской провинции Куангнинь днем в субботу, увеличилось до 38 человек, 10 человек спасены, сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. Ранее сообщалось о 34 погибших и 11 спасенных. "На воскресенье 20 июля пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, обнаружили и извлекли из воды 37 тел погибших и подтвердили спасение 10 человек. Один из 11 спасенных накануне пассажиров катера скончался в больнице. Таким образом количество погибших составляет 38 человек. Еще пять человек пока считаются пропавшими без вести", - сообщает издание. Три тела погибших были обнаружены внутри катера, когда спасателям удалось перевернуть его в нормальное положение. Катер отбуксирован в ближайший порт провинции Куангнинь, также говорится в сообщении. Несколько опознанных тел погибших переданы родственникам для погребения. Два тела из 37 извлеченных из воды пока не поддаются идентификации, сообщает VNExpress. Прогулочный катер Wonder Sea перевернулся около 13.45 (09.45 мск) в субботу в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. На борту находились 48 туристов и пять членов экипажа, среди которых было более 20 детей. VNExpress сообщает, что пассажирами прогулочного катера были, в основном, вьетнамские семьи из Ханоя. Самому старшему из пассажиров было 53 года, а самому младшему – три года. Согласно реестру малых судов провинции Куангнинь, катер длиной 24 метра, рассчитанный на перевозку 48 пассажиров (не включая команду из пяти человек – ред.) был спущен на воду в 2015 году и в январе 2025 года прошел сертификацию технической и экологической безопасности. Портал пересказывает со слов пограничников историю спасения одного из пассажиров, 14-летнего подростка, который выжил в перевернутом катере, хотя оказался запертым в одном из помещений нижней палубы: в помещении сохранился "воздушный мешок" шириной и высотой около 50 сантиметров, и подросток мог дышать. Он продержался в перевернутом судне более четырех часов, пока спасатели не обнаружили его через остекленное окно помещения и не освободили, разбив стекло. Спасательная операция, начавшаяся днем в субботу в условиях сильного ливня и шторма, продолжалась весь день в субботу, в ночь на воскресенье, и продолжается в воскресенье в течение дня и вечера. В ней участвуют 30 судов: два специализированных спасательных катера и 28 других судов, в том числе пограничные патрульные катера, катера военно-морских сил, полиции и гражданские суда, сообщает портал. Поисковой операцией руководит вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Хо, направленный в Куангнинь в субботу премьер-министром Фам Минь Чинем. Премьер-министр Фам Минь Чинь вечером в субботу выразил от имени правительства Вьетнама глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Бухта Халонг, занимающая площадь более 1,5 тысячи квадратных километров и усеянная почти двумя тысячами островов, признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы иностранных и местных туристов, напоминает издание.

https://ria.ru/20250703/parom-2026853392.html

https://ria.ru/20250228/turisty-2002101970.html

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

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ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вьетнам, ханой, юнеско