https://ria.ru/20250720/kartofel-2030273381.html

Россия резко сократила импорт китайского картофеля

Россия резко сократила импорт китайского картофеля - РИА Новости, 20.07.2025

Россия резко сократила импорт китайского картофеля

Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:30:00+03:00

2025-07-20T15:30:00+03:00

2025-07-20T15:30:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Российские компании в начале лета приобрели 31,2 тысячи тонн картофеля у китайских фермеров, что на 12,4% меньше по сравнению с маем. Стоимость импорта также сократилась – с 14,6 миллиона долларов до 12,6 миллиона. Это стало первым снижением с сентября прошлого года: последние восемь месяцев – с октября по май – Россия увеличивала импорт. При этом в предыдущие годы июнь был "горячим" месяцем - спрос на китайский картофель увеличивался кратно. Текущее снижение импорта, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн. В первом полугодии картофельный импорт из Поднебесной достиг рекорда: было ввезено 128,6 тысячи тонн на 49,4 миллиона долларов. Оба значения почти вшестеро выше, чем были годом ранее.

https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)