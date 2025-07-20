https://ria.ru/20250720/kartofel-2030273381.html
Россия резко сократила импорт китайского картофеля
Россия резко сократила импорт китайского картофеля - РИА Новости, 20.07.2025
Россия резко сократила импорт китайского картофеля
Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:30:00+03:00
2025-07-20T15:30:00+03:00
2025-07-20T15:30:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Российские компании в начале лета приобрели 31,2 тысячи тонн картофеля у китайских фермеров, что на 12,4% меньше по сравнению с маем. Стоимость импорта также сократилась – с 14,6 миллиона долларов до 12,6 миллиона. Это стало первым снижением с сентября прошлого года: последние восемь месяцев – с октября по май – Россия увеличивала импорт. При этом в предыдущие годы июнь был "горячим" месяцем - спрос на китайский картофель увеличивался кратно. Текущее снижение импорта, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн. В первом полугодии картофельный импорт из Поднебесной достиг рекорда: было ввезено 128,6 тысячи тонн на 49,4 миллиона долларов. Оба значения почти вшестеро выше, чем были годом ранее.
https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия резко сократила импорт китайского картофеля
Россия в июне снизила закупки картофеля из Китая после восьми месяцев роста
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Россия в июне неожиданно сократила ввоз китайского картофеля после непрерывного роста импорта в течение восьми месяцев, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Российские компании в начале лета приобрели 31,2 тысячи тонн картофеля у китайских фермеров, что на 12,4% меньше по сравнению с маем. Стоимость импорта также сократилась – с 14,6 миллиона долларов до 12,6 миллиона.
Это стало первым снижением с сентября прошлого года: последние восемь месяцев – с октября по май – Россия
увеличивала импорт. При этом в предыдущие годы июнь был "горячим" месяцем - спрос на китайский картофель увеличивался кратно.
Текущее снижение импорта, вероятно, связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза
на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.
В первом полугодии картофельный импорт из Поднебесной достиг рекорда: было ввезено 128,6 тысячи тонн на 49,4 миллиона долларов. Оба значения почти вшестеро выше, чем были годом ранее.